Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
3
3
Likers
name : Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Omega Force
genre : action
link49
474
Likes
Likers
link49
[Achats Switch 2/Amiibo] Pour la collection et Metroid Prime 4
J'ai enfin reçu mes Amiibo Metroid Prime 4 :



Et j'ai aussi pris ce jeu il y a quelques jours :



Le dernier Hyrule Warriors est juste une tuerie. Bien parti pour être mon jeu de cette fin d'année.

Source : https://x.com/Archangel491/
    posted the 11/10/2025 at 05:37 PM by link49
    comments (21)
    forte posted the 11/10/2025 at 05:43 PM
    D'ailleurs question COMPLETEMENT CONNE mais on est bien d'accord que Day One la version S1 de MP4 aura la maj S2 ?
    hein posted the 11/10/2025 at 05:43 PM
    Tu veux dire que les 10 premières minutes sont bien ?
    link49 posted the 11/10/2025 at 05:44 PM
    forte J'ai rien vu à ce jeu. Si quelqu'un sait...
    forte posted the 11/10/2025 at 05:46 PM
    link49 Si quelqu'un passe par là et peut confirmer, ce qui serait logique, mais avec Nintendo, je m'attends A TOUT.
    link49 posted the 11/10/2025 at 05:48 PM
    Forte Je me souviens pas, vu que je prends de base la version Switch 2. Je reviens vers toi si je trouve.
    forte posted the 11/10/2025 at 05:52 PM
    link49 J'achète que les exclus S2 sur ma S2. Qui plus est la jaquette a plus de gueule sur la version S1. Et puis bon...

    ... 45€ chez Carrefour. CQFD.
    masharu posted the 11/10/2025 at 05:55 PM
    forte Logiquement oui puisque la version NS2 sort le même jour.
    link49 posted the 11/10/2025 at 05:56 PM
    forte Ca se défends. Perso, j'essaye de prendre tous sur Switch 2, et les reste sur Switch 1, comme Mario Galaxy ou le dernier FFTactics.
    forte posted the 11/10/2025 at 05:57 PM
    masharu Pokemon ZA S1 a l'up S2 au fait ? Si oui, alors j'ai la réponse à ma question !

    link49 Ha non, moi, les tiers, c'est sur PS5 ! Sur les consols Nintendo, c'est que les jeux Nintendo, ou les exclus (comme Astral Chain par exemple... que j'attends toujours sa maj 60fps S2 !)
    link49 posted the 11/10/2025 at 05:59 PM
    forte Sur Ps5, je prends que les exclues, sur Xbox One les multis next-gen et les exclus.

    Le reste c'est sur Switch 2 en priorité, pour pouvoir y jouer partout.
    masharu posted the 11/10/2025 at 06:01 PM
    forte Yep la mise à niveau pour la version NS1 de Pokemon Legends est sur le Nintendo eShop sur NS2.
    forte posted the 11/10/2025 at 06:01 PM
    link49 Oui voilà, moi je suis tout l'inverse, je suis joueur TV 100% ! C'est clair que la ludothèque S1 est folle, et si on s'en fout de la technique, c'est le paradis
    ducknsexe posted the 11/10/2025 at 06:03 PM
    Meilleurs amibo de tout les amibo, une tueuse et une tueries les versions samus. Vivement le grand jeu MP4, une exclu Nintendo
    link49 posted the 11/10/2025 at 06:06 PM
    forte Perso, les graphisme.

    Sur Switch 2, j'allume la console de n'import où, et c'est parti.

    Sur Ps5/Xbox One, il faut que j'aille dan le salon, que je branche tout et que je m'installe. Je plus la flemme car c'est moins pratique.
    forte posted the 11/10/2025 at 06:10 PM
    link49 Tout est branché chez moi, que ce soit la S2 ou la PS5. Un appui sur la manette et ca part. La même.
    link49 posted the 11/10/2025 at 06:11 PM
    forte Je pense à la planète. Rien ne reste brancher chez moi.
    forte posted the 11/10/2025 at 06:28 PM
    link49 Tout est éteint quand je suis pas là, j'allume uniquement quand je joue, je parlais de brancher à base de "tout est prêt tout est installé sous la TV y'a plus qu'à allumer"

    Après je pense aussi à un autre point très important : le stockage.

    Mon SSD PS5 je l'ai payé 200€ l'an passé au Black Friday. 4To.

    C'est combien 256Go S2 ? 60€ ? J'suis tranquille pendant toute la vie de ma console avec mes 4To.
    grimraven posted the 11/10/2025 at 06:30 PM
    dommage que tu nous met plus au courant pour le restock amazon
    jenicris posted the 11/10/2025 at 06:51 PM
    Ca apporte quoi les amiibo au final ? C'est une vrai question
    forte posted the 11/10/2025 at 06:55 PM
    jenicris Ca débloque des bonus in-game, c'est beau sur une étagère, et t'as des gens qui prennent des photos et qui les mettent en scène d'une bien belles manières
    jenicris posted the 11/10/2025 at 07:19 PM
    forte ah ok

    Merci
