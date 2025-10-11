J'ai enfin reçu mes Amiibo Metroid Prime 4 :
Et j'ai aussi pris ce jeu il y a quelques jours :
Le dernier Hyrule Warriors est juste une tuerie. Bien parti pour être mon jeu de cette fin d'année.
... 45€ chez Carrefour. CQFD.
link49 Ha non, moi, les tiers, c'est sur PS5 ! Sur les consols Nintendo, c'est que les jeux Nintendo, ou les exclus (comme Astral Chain par exemple... que j'attends toujours sa maj 60fps S2 !)
Le reste c'est sur Switch 2 en priorité, pour pouvoir y jouer partout.
Sur Switch 2, j'allume la console de n'import où, et c'est parti.
Sur Ps5/Xbox One, il faut que j'aille dan le salon, que je branche tout et que je m'installe. Je plus la flemme car c'est moins pratique.
Après je pense aussi à un autre point très important : le stockage.
Mon SSD PS5 je l'ai payé 200€ l'an passé au Black Friday. 4To.
C'est combien 256Go S2 ? 60€ ? J'suis tranquille pendant toute la vie de ma console avec mes 4To.
Merci