Kamiya : Lorsque je crée un nouveau jeu, j’essaie d’inventer des mécanismes qui ne peuvent être joués que dans ce jeu et de les intégrer. Par exemple, dans Bayonetta , il y a une fonctionnalité « Witch Time » qui vous ralentit lorsque vous évitez les attaques ennemies, et dans Okami , il y a une fonctionnalité « Brush Study » où vous pouvez peindre avec un pinceau et cela affecte le monde.

Famitsu : J’ai été vraiment impressionné, car je pense qu’il y a de moins en moins de jeux uniques, intéressants et inventifs de nos jours.

Kamiya : Si ce ne sont que de jolis graphismes, je ne suis pas vraiment attiré. Après tout, en tant que joueur, je veux vivre une expérience unique, unique à ce jeu.

Directeur de Resident Evil 2 / Devil May Cry / Ōkami / Bayonetta / The Wonderful 101