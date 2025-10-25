SwitchActu
Directeur de Resident Evil 2 / Devil May Cry / Ōkami / Bayonetta / The Wonderful 101
Kamiya : Lorsque je crée un nouveau jeu, j’essaie d’inventer des mécanismes qui ne peuvent être joués que dans ce jeu et de les intégrer. Par exemple, dans Bayonetta , il y a une fonctionnalité « Witch Time » qui vous ralentit lorsque vous évitez les attaques ennemies, et dans Okami , il y a une fonctionnalité « Brush Study » où vous pouvez peindre avec un pinceau et cela affecte le monde.
Famitsu : J’ai été vraiment impressionné, car je pense qu’il y a de moins en moins de jeux uniques, intéressants et inventifs de nos jours.
Kamiya : Si ce ne sont que de jolis graphismes, je ne suis pas vraiment attiré. Après tout, en tant que joueur, je veux vivre une expérience unique, unique à ce jeu.
posted the 10/25/2025 at 05:05 PM by nicolasgourry
Sinon, je me mate un film pour être passif.
d'accord
d'accord egalement, mais unique ne veut pas dire fun ou bonne ou riche donc je préfère un jeu fun, bon et riche a un jeu unique
par exemple pragmata propose des mécanique unique, on verra si le jeu sera fun et sympa bien qu'il soit unique, death stranding aussi peut être considérer comme unique mais n'a pas fait l'unanimité
D'ailleurs les studio qui passe beaucoup de temps sur les graphismes, c'est pour cacher la misère.
Un jeux doit être, fun, amusant, divertissent....
Par sont gamplay, ses mécaniques, sont histoires (si il y en a pas , pas grave), sont ost etc