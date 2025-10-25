profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5959
visites since opening : 10008755
nicolasgourry > blog
all
Hideki Kamiya et les jolies graphismes



Directeur de Resident Evil 2 / Devil May Cry / Ōkami / Bayonetta / The Wonderful 101

Kamiya : Lorsque je crée un nouveau jeu, j’essaie d’inventer des mécanismes qui ne peuvent être joués que dans ce jeu et de les intégrer. Par exemple, dans Bayonetta , il y a une fonctionnalité « Witch Time » qui vous ralentit lorsque vous évitez les attaques ennemies, et dans Okami , il y a une fonctionnalité « Brush Study » où vous pouvez peindre avec un pinceau et cela affecte le monde.
Famitsu : J’ai été vraiment impressionné, car je pense qu’il y a de moins en moins de jeux uniques, intéressants et inventifs de nos jours.
Kamiya : Si ce ne sont que de jolis graphismes, je ne suis pas vraiment attiré. Après tout, en tant que joueur, je veux vivre une expérience unique, unique à ce jeu.

SwitchActu
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    tripy73
    posted the 10/25/2025 at 05:05 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    newtechnix posted the 10/25/2025 at 05:22 PM
    Le mec a raison même si quand on pense à un jeu de Kamiya on pense tout de suite à un très beau jeu visuellement.
    toulia posted the 10/25/2025 at 05:24 PM
    Effectivement, jouer doit être interactif. Et un jeu vidéo, une expérience interactive. Certain jeux sont des expériences uniques. Unique dans leur gameplay.
    Sinon, je me mate un film pour être passif.
    keiku posted the 10/25/2025 at 05:31 PM
    Famitsu : J’ai été vraiment impressionné, car je pense qu’il y a de moins en moins de jeux uniques, intéressants et inventifs de nos jours.

    d'accord


    Kamiya : Si ce ne sont que de jolis graphismes, je ne suis pas vraiment attiré. Après tout, en tant que joueur, je veux vivre une expérience unique, unique à ce jeu.

    d'accord egalement, mais unique ne veut pas dire fun ou bonne ou riche donc je préfère un jeu fun, bon et riche a un jeu unique
    nicolasgourry posted the 10/25/2025 at 05:34 PM
    keiku moi je comprends "unique" dans la façon d’interagir avec l'environnement.
    keiku posted the 10/25/2025 at 05:49 PM
    nicolasgourry j'ai plus l'impression qu'il parle d'unique en terme de mécanique ajoutée (comme le witch time de bayoneta) , hors toute les mécanique ne sont pas toujours bonne

    par exemple pragmata propose des mécanique unique, on verra si le jeu sera fun et sympa bien qu'il soit unique, death stranding aussi peut être considérer comme unique mais n'a pas fait l'unanimité
    cyr posted the 10/25/2025 at 05:55 PM
    Il a tous dit.

    D'ailleurs les studio qui passe beaucoup de temps sur les graphismes, c'est pour cacher la misère.

    Un jeux doit être, fun, amusant, divertissent....

    Par sont gamplay, ses mécaniques, sont histoires (si il y en a pas , pas grave), sont ost etc
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo