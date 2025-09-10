Les critiques Steam de Monster Hunter Wilds sont absolument désastreuses depuis la mise à jour crossover FF14, car les joueurs perdent patience avec ses problèmes techniques.
La mise à jour crossover a été lancée le 29 septembre 2025, et depuis, un peu plus de 5 000 avis ont été publiés, dont un peu moins de 80 % négatifs. Les avis Steam sont plutôt sombres, et le plus remarquable est que nombre d'entre eux commencent par évoquer l'amour du critique pour la série Monster Hunter, avec la comparaison évidente avec MH: World fréquemment utilisée.
Les avis globaux du jeu se situent à mi-chemin entre « Mixte », mais ces 5 000 avis récents « majoritairement négatifs » ont des conséquences néfastes.
Arrête de dire des âneries, tu sembles malade !
Joueur PS5 ici, sinon l'Oméga Sadique comment il me démonte, toujours pas battu. Sa phase 4 est trop erratique sa grand mère
Je lance (enfin essaye de lancer vu la merde que c'est avec leurs codes etc...) ff14 ? Tuto interminable pour des mecs qui n'ont jamais eu un jeu entre les mains.
Horrible, endormant, insipide, je vois pas une seule qualité à ce truc
opthomas fenek N'hésitez pas à mettre un peu de points du talent Écorcheur sur vos builds pour Omega (le talent qui facilite les blessures). Le sortir le plus vite possible du mode Pantokrator ça aide beaucoup.