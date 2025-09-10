Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Monster Hunter Wilds
name : Monster Hunter Wilds
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
[Monster Hunter Wilds] Encore pire depuis la mise à jour crossover ff14
Les critiques Steam de Monster Hunter Wilds sont absolument désastreuses depuis la mise à jour crossover FF14, car les joueurs perdent patience avec ses problèmes techniques.



La mise à jour crossover a été lancée le 29 septembre 2025, et depuis, un peu plus de 5 000 avis ont été publiés, dont un peu moins de 80 % négatifs. Les avis Steam sont plutôt sombres, et le plus remarquable est que nombre d'entre eux commencent par évoquer l'amour du critique pour la série Monster Hunter, avec la comparaison évidente avec MH: World fréquemment utilisée.



Les avis globaux du jeu se situent à mi-chemin entre « Mixte », mais ces 5 000 avis récents « majoritairement négatifs » ont des conséquences néfastes.

Source : https://www.neogaf.com/threads/monster-hunter-wilds-steam-reviews-absolutely-tank-since-the-ff14-crossover-update-as-players-lose-patience-with-its-technical-woes.1688858/
    posted the 10/09/2025 at 02:52 PM by link49
    comments (14)
    ippoyabukiki posted the 10/09/2025 at 02:57 PM
    Quand tu t'associes à l'un des pires jeux MMO d'une licence en perdition, faut pas s'étonner que ça impacte ta propre licence !
    shambala93 posted the 10/09/2025 at 03:05 PM
    ippoyabukiki
    Arrête de dire des âneries, tu sembles malade !
    hypermario posted the 10/09/2025 at 03:12 PM
    ippoyabukiki Oui tu dis vraiement n'importe quoi...
    cyr posted the 10/09/2025 at 03:13 PM
    Une mise a jour qui etais pas prête a sortir. On commence a avoir l'habitude.
    bladagun posted the 10/09/2025 at 03:30 PM
    Vivement que je le fasse dans quelques années avec tout les dlc et bu corrigé
    thelastone posted the 10/09/2025 at 04:23 PM
    Ippoyabukiki Faut vraiment que t'arrête sérieux FF14 l'un des pires mmo j'aurais tout entendus
    tripy73 posted the 10/09/2025 at 04:29 PM
    Quand on sait que la version PC est la plus vendue, c'est quand même un sacré foutage de gueule et il faudra pas se plaindre si les gens n'achètent pas le prochain... Au final leur idée de faire un moteur modulable avec le REX n’a pas l'air d'être vraiment viable.
    opthomas posted the 10/09/2025 at 04:58 PM
    shambala93 Je préviens il me faut une prescription médical de transport pour l'emmener !

    Joueur PS5 ici, sinon l'Oméga Sadique comment il me démonte, toujours pas battu. Sa phase 4 est trop erratique sa grand mère
    fenek posted the 10/09/2025 at 05:05 PM
    opthomas La même! Je me fais déglingue comme jamais.
    opthomas posted the 10/09/2025 at 05:10 PM
    fenek Pourtant j'ai un bon build dps juste la phase 4 et parfois la Nerscyborg sont les passages les plus chiant.
    ippoyabukiki posted the 10/09/2025 at 05:16 PM
    thelastone bah ecoute, je lance elderscroll online ? Un mini tuto et je joue.
    Je lance (enfin essaye de lancer vu la merde que c'est avec leurs codes etc...) ff14 ? Tuto interminable pour des mecs qui n'ont jamais eu un jeu entre les mains.
    Horrible, endormant, insipide, je vois pas une seule qualité à ce truc
    adelfhitlor posted the 10/09/2025 at 05:19 PM
    Le review bomb parce que c’est trop dur qui vient se mêler à ceux qui n’ont pas la config.

    opthomas fenek N'hésitez pas à mettre un peu de points du talent Écorcheur sur vos builds pour Omega (le talent qui facilite les blessures). Le sortir le plus vite possible du mode Pantokrator ça aide beaucoup.
    zekk posted the 10/09/2025 at 05:28 PM
    L'autre qui encore oublié de prendre son traitement...
    opthomas posted the 10/09/2025 at 05:30 PM
    adelfhitlor Je préfère avoir plus de mobilité je suis un dps double lames.
