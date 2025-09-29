Avant tout, on commence par la magnifique couverture du dernier Famitsu :
Place ensuite au comparatif avec son ainé :
Pour rappel, avec 107 tests, le jeu a une excellente moyenne :
Le jeu sortira ce vendredi.
Source : https://x.com/Genki_JPN/status/1972502004657479963/
Sucker PUNCH c'est efficacité et efficience
Mais c'est vrai qu'en side by side, sur les détails, il y a clairement un bel écart.
Étrangement, c'est le rendu de l'eau qui était l'un des points les plus améliorables sur GoT, et cest celui qui a le moins évolué ici..
Aller comprendre...
C'est sur c'est pas les 200 millions pour l'eau de GTA6
L'eau comme d'habitude ,dommage de na pas s'être concentré dessus.
Je retiens Red dead 2 et The last of us part 2 qui ont vraiment réussi à faire quelque chose de top.Pas encore fait Forbidden west mais il parait que c'est pas mal aussi .