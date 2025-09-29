Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Ps5]Comparaison : Ghost of Tsushima VS Ghost of Yotei
Avant tout, on commence par la magnifique couverture du dernier Famitsu :



Place ensuite au comparatif avec son ainé :



Pour rappel, avec 107 tests, le jeu a une excellente moyenne :



Le jeu sortira ce vendredi.

Source : https://x.com/Genki_JPN/status/1972502004657479963/
    posted the 09/29/2025 at 06:17 AM by link49
    comments (9)
    walterwhite posted the 09/29/2025 at 07:13 AM
    Un sacré travail abattu sur cette suite.

    Sucker PUNCH c'est efficacité et efficience
    churos45 posted the 09/29/2025 at 07:29 AM
    Pas mal de détails ont été améliorés c'est cool. Le seul gros point faible c'est l'eau, comme dans beaucoup de jeux Sony
    mooplol posted the 09/29/2025 at 07:38 AM
    Dommage que le perso principal me rebute autant
    ducknsexe posted the 09/29/2025 at 07:41 AM
    Superbe les detail, le jeu mérite sa note amplement
    51love posted the 09/29/2025 at 08:28 AM
    Au premier regard les améliorations sautent clairement pas aux yeux.

    Mais c'est vrai qu'en side by side, sur les détails, il y a clairement un bel écart.

    Étrangement, c'est le rendu de l'eau qui était l'un des points les plus améliorables sur GoT, et cest celui qui a le moins évolué ici..

    Aller comprendre...

    C'est sur c'est pas les 200 millions pour l'eau de GTA6
    soulfull posted the 09/29/2025 at 08:43 AM
    Du bon boulot.Mon frère l'a precommandé. Vive le partage

    L'eau comme d'habitude ,dommage de na pas s'être concentré dessus.

    Je retiens Red dead 2 et The last of us part 2 qui ont vraiment réussi à faire quelque chose de top.Pas encore fait Forbidden west mais il parait que c'est pas mal aussi .
    link49 posted the 09/29/2025 at 08:53 AM
    mooplol J'avoues que je préfère celui du premier.
    tokito posted the 09/29/2025 at 09:03 AM
    link49 : Certains sites de review émettent des réserves sur l'histoire du personnage, est-ce que tu as le même ressenti ?
    link49 posted the 09/29/2025 at 09:05 AM
    tokito J'ai pas vu ça pour le moment. Je cherche et je te tiens au courant.
