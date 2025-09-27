Hotel Barcelona est sorti hier sur PS5, Xbox Series et PC.
PS5 63%
PC 59%
Xbox ?
90 The Xboxhubs
85 Softpedia
80 Lootpedia
70 TheGamer
70 GeneracionXbox
65 Playstation Universe
65 Dualshockers
65 Noisypixel
60 IGN Deutshland
50 GameRante
45 Game Radar+
40 Gamingtrend
posted the 09/27/2025 at 10:12 AM by guiguif
Quand on regarde le trailer, on comprend pourquoi...
Il y a un truc que vous ne comprenez pas tellement vos cerveaux sont lobotomisé par metacritic et les journalistes qui ne savent toujours pas jouer malgré 30 ans de jeux vidéo pour certains...
C'est que le jour ou SUDA 51 ou Swery, feront des jeux a 90 metacritic, c'est là qu'on devrait commencer à s'inquiéter de leur travail ...
D'autant plus que cite tu NMH 2 qui est une merde comparé au 1
Alors que Killer is dead est une tuerie
Shadow of the damned est incroyable
(j'ai toujours pas fait NMH 3)
Cela fait des années qu'ils dev des jeux vidéo et merde, ça reste moyen sur ce qu'on peut voir.
Maintenant, c'est pas parce qu'un jeu à un méta pourri qu'on ne peut pas prendre du plaisir dessus.
Faut savoir que ce jeu est en vérité une oeuvre quasi exclusive de Swery. C'est juste que Suda lui a émi l'idée pendant une soirée donc c'est estampillé Suda, et ce dernier l'aide (surtout pour le marketing) parce que Swery est son pote.
D'ailleurs guiguif est un habitué pour ça