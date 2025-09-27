profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6613
visites since opening : 11789679
guiguif > blog
all
[Metacritic] Hotel Barcelona, le dernier Suda51 X Swery
Hotel Barcelona est sorti hier sur PS5, Xbox Series et PC.

PS5 63%
PC 59%
Xbox ?

90 The Xboxhubs
85 Softpedia
80 Lootpedia
70 TheGamer
70 GeneracionXbox
65 Playstation Universe
65 Dualshockers
65 Noisypixel
60 IGN Deutshland
50 GameRante
45 Game Radar+
40 Gamingtrend

    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/27/2025 at 10:12 AM by guiguif
    comments (13)
    arquion posted the 09/27/2025 at 10:15 AM
    PS5 63%
    PC 59%
    Quand on regarde le trailer, on comprend pourquoi...
    yukilin posted the 09/27/2025 at 10:15 AM
    Très moyen donc...
    vyse posted the 09/27/2025 at 10:24 AM
    yukilin comme attendu, suda n'a pu rien fait de quali depuis NMH2..
    akiru posted the 09/27/2025 at 10:28 AM
    arquion yukilin vyse

    Il y a un truc que vous ne comprenez pas tellement vos cerveaux sont lobotomisé par metacritic et les journalistes qui ne savent toujours pas jouer malgré 30 ans de jeux vidéo pour certains...

    C'est que le jour ou SUDA 51 ou Swery, feront des jeux a 90 metacritic, c'est là qu'on devrait commencer à s'inquiéter de leur travail ...
    negan posted the 09/27/2025 at 10:29 AM
    Ca a l'air pas mal en vrai
    akiru posted the 09/27/2025 at 10:30 AM
    vyse

    D'autant plus que cite tu NMH 2 qui est une merde comparé au 1

    Alors que Killer is dead est une tuerie
    Shadow of the damned est incroyable

    (j'ai toujours pas fait NMH 3)
    arquion posted the 09/27/2025 at 10:31 AM
    akiru non quand on regarde le trailer, ça a l'air déjà très moyen, je m'en fou qu'il est 60 ou 70 ou 80 ou même 90, là le méta est bas mais pour moi ça reste normal de ce qu'on peut voir.

    Cela fait des années qu'ils dev des jeux vidéo et merde, ça reste moyen sur ce qu'on peut voir.

    Maintenant, c'est pas parce qu'un jeu à un méta pourri qu'on ne peut pas prendre du plaisir dessus.
    akiru posted the 09/27/2025 at 10:35 AM
    arquion Après il est indéniable je trouve que Swery est en dessous de Suda clairement.

    Faut savoir que ce jeu est en vérité une oeuvre quasi exclusive de Swery. C'est juste que Suda lui a émi l'idée pendant une soirée donc c'est estampillé Suda, et ce dernier l'aide (surtout pour le marketing) parce que Swery est son pote.
    guiguif posted the 09/27/2025 at 10:35 AM
    arquion yukilin vyse Apres Il est noté 83% sur Steam pour les 20/30 personnes qui l'ont acheté
    arquion posted the 09/27/2025 at 10:38 AM
    guiguif akiru je le redis au cas où, on peut largement prendre du plaisir à jouer à un jeu qui a un meta pas terrible.
    D'ailleurs guiguif est un habitué pour ça
    malroth posted the 09/27/2025 at 10:42 AM
    Dommage le timer en haut à gauche, sinon j'aime bien ce que je vois perso
    vyse posted the 09/27/2025 at 11:01 AM
    guiguif je le ferai pour par acquis de conscience car c'est un suda mais a chaque fois il me déçoit
    ravyxxs posted the 09/27/2025 at 11:11 AM
    guiguif Prend pas Steam comme référence à 20/30 personnes mec, je sais de quoi je parle
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo