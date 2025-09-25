Tout d'abord, on va voir le rendu de la version Switch 2 très prochainement, le jeu sera en effet jouable durant le Tokyo Game Show 2025.
Niveau prix, la Fnac a ouvert les réservation et le jeu est bien 10 euros moins cher sur Switch 2 :
Mais sera à priori sous ce format :
Capcom a du visiblement faire des concessions, ou alors le jeu pèse plus de 64 Go.
Source : https://x.com/hamsterjoueur?lang=fr/
posted the 09/25/2025 at 04:15 AM by link49
Ça va arriver de plus en plus, nba 2K26: 70go, final fantasy VII intergrade: 90 go...
Kirby air rides fait 25 go. Plus lourd que mario kart world.
Une trentaine de go pour metroid prime 4.
kidicarus tu aura des plus grosse, mais pas de taille inférieure. Le soucis c'est le type de memoire , elle coûte chère. Et il y a pas de demande hormis Nintendo.
Quand tu vois une micro sd 1to vendu 100 €, plus de 300€ a la sortie
C'est un tous petit machin.
Avec le temps, et si ce modèle de carte se démocratise oui le prix peut baisser.
Mais a l'heure actuel, le plus gros client c'est nintendo.