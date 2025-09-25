Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Resident Evil Requiem
name : Resident Evil Requiem
platform : Xbox Series X
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : PC
link49
[Switch 2] Resident Evil Requiem : Démo jouable TGS, prix et game key-card
Tout d'abord, on va voir le rendu de la version Switch 2 très prochainement, le jeu sera en effet jouable durant le Tokyo Game Show 2025.



Niveau prix, la Fnac a ouvert les réservation et le jeu est bien 10 euros moins cher sur Switch 2 :



Mais sera à priori sous ce format :



Capcom a du visiblement faire des concessions, ou alors le jeu pèse plus de 64 Go.

Source : https://x.com/hamsterjoueur?lang=fr/
    posted the 09/25/2025 at 04:15 AM by link49
    comments (7)
    gamesebde3 posted the 09/25/2025 at 05:32 AM
    Le jeu pèse certainement très lourd.
    Ça va arriver de plus en plus, nba 2K26: 70go, final fantasy VII intergrade: 90 go...
    kidicarus posted the 09/25/2025 at 06:20 AM
    Nintendo a changé de manufacture pour ses cartouches, donc j'ai l'espoir de voir baisser le coût de production avoir différentes tailles de celle-ci.
    cyr posted the 09/25/2025 at 06:32 AM
    gamesebde3 j'ai vu ça. Je commence a me dire que 1 to suffira pas. Je vise la 1.5 to.

    Kirby air rides fait 25 go. Plus lourd que mario kart world.

    Une trentaine de go pour metroid prime 4.

    kidicarus tu aura des plus grosse, mais pas de taille inférieure. Le soucis c'est le type de memoire , elle coûte chère. Et il y a pas de demande hormis Nintendo.
    Quand tu vois une micro sd 1to vendu 100 €, plus de 300€ a la sortie
    C'est un tous petit machin.

    Avec le temps, et si ce modèle de carte se démocratise oui le prix peut baisser.

    Mais a l'heure actuel, le plus gros client c'est nintendo.
    ducknsexe posted the 09/25/2025 at 06:36 AM
    GKC aller next..
    soulfull posted the 09/25/2025 at 06:51 AM
    Un jeu comme Requiem c'est fait pour être joué avec les meilleures options graphiques dispos donc à moins d'avoir uniquement une Switch,il sera bien mieux sur Pc/ Ps6/Series X
    lopatin posted the 09/25/2025 at 07:35 AM
    soulfull J'ai uniquement une siwtch 2 oui et je peux jouer en portable en déplacement (je peux pas toujours jouer chez moi sur ma TV) donc meilleure option pour moi.
    mrvince posted the 09/25/2025 at 07:36 AM
    soulfull Tu nous diras comment est la PS6
