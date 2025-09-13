Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Kirby Air Riders
1
Likers
name : Kirby Air Riders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Bandai Namco
genre : course
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
471
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18501
visites since opening : 30939749
link49 > blog
[Nintendo Switch 2] Des nouveaux DLC et des Amiibo hors de prix
Nintendo a partagé les prix des amiibo Kirby Air Riders, et ce seront de loin les figurines les plus chères que nous ayons vues jusqu'à présent. Deux nouvelles figurines ont été dévoilées hier : Kirby et Warp Star sont prévues, ainsi que Bandana Waddle Dee et Winged Star.



Le problème, pour l'instant, est le prix. Si vous souhaitez acquérir un amiibo Kirby Air Riders, il vous en coûtera 50 $. Et oui, nous parlons bien d'une seule figurine. Pour les deux, il vous faudra débourser 100 $. Les revendeurs ont confirmé le prix.



Enfin, l'éditeur The Pokémon Company et le développeur Game Freak ont ​​annoncé le contenu téléchargeable « Méga Dimension » de Légendes Pokémon : Z-A, ainsi que les nouvelles Méga-Évolutions, qui nécessiteront un abonnement online. Ce contenu téléchargeable sera disponible le 28 février 2026 et les précommandes sont disponibles dès maintenant au prix de 29,99 $.

Source : https://nintendoeverything.com/kirby-air-riders-amiibo-price/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/13/2025 at 05:51 AM by link49
    comments (2)
    pimoody posted the 09/13/2025 at 06:05 AM
    Ils poussent de plus en plus la limite des prix. Ça devient déraisonnable.

    La tarification générale du prochain Pokémon est limite scandaleuse — du kit à tout les étages, le jeu limité techniquement qui se permet une upgrade switch 2 payante, le dlc déjà annoncé pour dans quelque mois à 30e (donc du contenue retiré en sois) sur un jeu qui mériterait d’être déjà mieux finis. Puis, il faut aussi payer le online Nintendo pour avoir les mégas-évolutions des starters…
    Alors qu’ils se gavent comme pas possible sur cette licence et propose le minimum syndical, ça pousse toujours plus dans la ponction des joueurs.
    link49 posted the 09/13/2025 at 06:08 AM
    Finalement, heureusement qu'ils n'ont pas dévoilé de DLC pour Mario Kart World, ça aurait été la goutte d'eau de trop...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo