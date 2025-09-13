Nintendo a partagé les prix des amiibo Kirby Air Riders, et ce seront de loin les figurines les plus chères que nous ayons vues jusqu'à présent. Deux nouvelles figurines ont été dévoilées hier : Kirby et Warp Star sont prévues, ainsi que Bandana Waddle Dee et Winged Star.
Le problème, pour l'instant, est le prix. Si vous souhaitez acquérir un amiibo Kirby Air Riders, il vous en coûtera 50 $. Et oui, nous parlons bien d'une seule figurine. Pour les deux, il vous faudra débourser 100 $. Les revendeurs ont confirmé le prix.
Enfin, l'éditeur The Pokémon Company et le développeur Game Freak ont annoncé le contenu téléchargeable « Méga Dimension » de Légendes Pokémon : Z-A, ainsi que les nouvelles Méga-Évolutions, qui nécessiteront un abonnement online. Ce contenu téléchargeable sera disponible le 28 février 2026 et les précommandes sont disponibles dès maintenant au prix de 29,99 $.
Source : https://nintendoeverything.com/kirby-air-riders-amiibo-price/
tags :
posted the 09/13/2025 at 05:51 AM by link49
La tarification générale du prochain Pokémon est limite scandaleuse — du kit à tout les étages, le jeu limité techniquement qui se permet une upgrade switch 2 payante, le dlc déjà annoncé pour dans quelque mois à 30e (donc du contenue retiré en sois) sur un jeu qui mériterait d’être déjà mieux finis. Puis, il faut aussi payer le online Nintendo pour avoir les mégas-évolutions des starters…
Alors qu’ils se gavent comme pas possible sur cette licence et propose le minimum syndical, ça pousse toujours plus dans la ponction des joueurs.