NintyPrime était le premier a annoncé qu'il y aurait un Nintendo Direct le 12 septembre.
Son tweet a ensuite repris par VGC, qui a fait le tour de la toile :
Selon lui, il n'y aurait pas un, mais plusieurs Nintendo Direct en septembre :
Je pense qu'il y aura un Nintendo Direct général, avec surement l'annonce de Red Dead Redemption 2 sur Switch 2, un pour les 40 ans de Mario, un pour Splatoon Raiders, et un pour Metroid Prime 4 : Beyond.
Source : https://x.com/nintyprime?lang=fr/
posted the 08/27/2025 at 06:02 AM by link49
Parfois c'est mieux de tous centré que de dispatcher de droite a gauche?
Je rajoute que c'est lui : https://www.gamekyo.com/blog_article481600.html qui avait aussi dit qu'il y aurait 3 Direct en août, ce qui s'est avéré être le cas.
Ça en devient grotesque ce genre de rumeur.
Diluer les annonces c'est tellement porteur.
Si le jeu ne m'intéresse pas, ça n'a aucun intérêt.
Si je veux le jeu comme Metroid prime 4, je n'ai aucune envie de me priver de la découverte.
Selon moi, ils devraient faire un énorme ND très rythmé avec toutes les annonces condensées, mêlant jeux internes et jeux tiers.
Tellement de directs qu'on aura plus le temps de jouer, va falloir choisir nos combats
cyr pour que les gros jeux prennent toute la couve ? Un peu pr ça que l E3 a disparu.
Tous les jeux mis en avant le meme jour, si t'as un GTA, un Zelda et autres jeux populaires, bah.... c'est pas terrible niveau visibilité...