Splatoon Raiders
name : Splatoon Raiders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
link49
link49
link49 > blog
[Rumeur] Pas un, mais plusieurs Nintendo Direct en septembre
NintyPrime était le premier a annoncé qu'il y aurait un Nintendo Direct le 12 septembre.



Son tweet a ensuite repris par VGC, qui a fait le tour de la toile :



Selon lui, il n'y aurait pas un, mais plusieurs Nintendo Direct en septembre :



Je pense qu'il y aura un Nintendo Direct général, avec surement l'annonce de Red Dead Redemption 2 sur Switch 2, un pour les 40 ans de Mario, un pour Splatoon Raiders, et un pour Metroid Prime 4 : Beyond.

Source : https://x.com/nintyprime?lang=fr/
    kevinmccallisterrr, kisukesan, thekingman1
    posted the 08/27/2025 at 06:02 AM by link49
    comments (23)
    cyr posted the 08/27/2025 at 07:00 AM
    Ok....mais pourquoi pas en faire 1 gros directement ?

    Parfois c'est mieux de tous centré que de dispatcher de droite a gauche?
    sonilka posted the 08/27/2025 at 07:10 AM
    Au moins 1 par jour. Minimum.
    link49 posted the 08/27/2025 at 07:11 AM
    cyr Ca permet d'insister sur un gros jeu et d'entrer plus dans les détails, car dans un général, c'est assez dilué.
    hypermario posted the 08/27/2025 at 07:16 AM
    link49 Je suis d'accord, les direct avec les dev etait bien interressant.
    link49 posted the 08/27/2025 at 07:44 AM
    hypermario On est d'accord.

    Je rajoute que c'est lui : https://www.gamekyo.com/blog_article481600.html qui avait aussi dit qu'il y aurait 3 Direct en août, ce qui s'est avéré être le cas.
    ippoyabukiki posted the 08/27/2025 at 07:44 AM
    Là je pense que les mecs qui lancent ces rumeurs ont fumé
    ouroboros4 posted the 08/27/2025 at 07:46 AM
    sonilka au moins.
    Ça en devient grotesque ce genre de rumeur.
    kikoo31 posted the 08/27/2025 at 07:51 AM
    Soyez pas aussi direct
    akinen posted the 08/27/2025 at 08:16 AM
    S’ils pouvaient annoncer metroid prime 2 et 3 remastered
    link49 posted the 08/27/2025 at 08:28 AM
    akinen Connaissant Nintendo, ils annonceront que le 2, puis le 3 dans 2 ans.
    mrvince posted the 08/27/2025 at 08:45 AM
    sonilka Je vois bien 1 le matin et 1 l'aprem perso.
    akinen posted the 08/27/2025 at 09:22 AM
    link49 ce serait deja bien. J’me souviens absolument pas du 2 que j’ai pas super aimé (j’aime pas trop l’extension du lore shozo dans metroid) et jamais fait le 3 sur wii.
    burningcrimson posted the 08/27/2025 at 09:58 AM
    Red Dead 2 sur switch 2 ?? Hate de voir le résultat mais j'ai peur... j'espère qu'on aura des annonces de nouveaux jeux et pas seulemét des remasters ou remake...
    rogeraf posted the 08/27/2025 at 10:54 AM
    RIP E3
    zampano posted the 08/27/2025 at 11:07 AM
    Red Dead 2 sur switch 2, c’est comme Bloodborne sur ps5. Ça n’arrivera jamais
    kali posted the 08/27/2025 at 11:09 AM
    Mais oui vivement les Daily Nintendo Direct.
    Diluer les annonces c'est tellement porteur.
    amario posted the 08/27/2025 at 11:28 AM
    Rumeur : Nintendo est en passe d'annoncer non pas 1, pas plusieurs N Direct, mais un fil d'info en continu (par la je parle de 2 annonces par jour) via le blog de Link49. Accrochez vous bien...
    altendorf posted the 08/27/2025 at 11:34 AM
    kikoo31
    gamesebde3 posted the 08/27/2025 at 11:38 AM
    Je n'apprécie pas les N D centrés sur un jeu.
    Si le jeu ne m'intéresse pas, ça n'a aucun intérêt.
    Si je veux le jeu comme Metroid prime 4, je n'ai aucune envie de me priver de la découverte.
    Selon moi, ils devraient faire un énorme ND très rythmé avec toutes les annonces condensées, mêlant jeux internes et jeux tiers.
    rogeraf posted the 08/27/2025 at 12:48 PM
    RIP E3 2005
    rogeraf posted the 08/27/2025 at 12:51 PM
    1, 2 ou 3. Quelle question existentielle ??
    51love posted the 08/27/2025 at 01:28 PM
    sonilka

    Tellement de directs qu'on aura plus le temps de jouer, va falloir choisir nos combats


    cyr pour que les gros jeux prennent toute la couve ? Un peu pr ça que l E3 a disparu.

    Tous les jeux mis en avant le meme jour, si t'as un GTA, un Zelda et autres jeux populaires, bah.... c'est pas terrible niveau visibilité...
    link49 posted the 08/27/2025 at 06:40 PM
    akinen On sera fixé bientôt je pense.
