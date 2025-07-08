Il y a 2 jours, Le youtubeur SwitchForce dit qu'un Nintendo Direct, non général, arrivera cette semaine.
Selon lui :
- Stratégie Nintendo Direct en 3 phases
- Jeux qui ont été annoncés pour d'autres plateformes présentés
- Pas un Direct général ou un Direct spécifique à un jeu cette semaine (Peut-être un Indie World ?)
- Puis le Nintendo Direct général
Pour le moment, il avait raison pour le Nintendo Direct : Partner Showcase qui a lieu le 31 juillet, et pour le Nintendo Direct Indie World qui aura lieu ce jeudi. Si tout se passe bien le Nintendo Direct général arriverait bien dans la foulée, certains parlent de la semaine prochaine...
Source : https://x.com/nintyprime/
posted the 08/07/2025 at 07:47 PM by link49
Il y aura un Nintendo Direct, si ce n'est pas en septembre ni sur Mario 40th, ça sera avant décembre.