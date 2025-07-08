Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Metroid Prime 4 Beyond
5
Likers
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18424
visites since opening : 30658622
link49 > blog
[Rumeur] Stratégie Nintendo Direct en 3 phases?
Il y a 2 jours, Le youtubeur SwitchForce dit qu'un Nintendo Direct, non général, arrivera cette semaine.



Selon lui :
- Stratégie Nintendo Direct en 3 phases
- Jeux qui ont été annoncés pour d'autres plateformes présentés
- Pas un Direct général ou un Direct spécifique à un jeu cette semaine (Peut-être un Indie World ?)
- Puis le Nintendo Direct général



Pour le moment, il avait raison pour le Nintendo Direct : Partner Showcase qui a lieu le 31 juillet, et pour le Nintendo Direct Indie World qui aura lieu ce jeudi. Si tout se passe bien le Nintendo Direct général arriverait bien dans la foulée, certains parlent de la semaine prochaine...

Source : https://x.com/nintyprime/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    tynokarts
    posted the 08/07/2025 at 07:47 PM by link49
    comments (6)
    masharu posted the 08/07/2025 at 07:53 PM
    2OIAOIdkomfo;"prf&"g
    masharu posted the 08/07/2025 at 07:55 PM
    Les même Nintendo Prime et Switch Force qui sont tombé dans le panneau.

    Il y aura un Nintendo Direct, si ce n'est pas en septembre ni sur Mario 40th, ça sera avant décembre.
    masharu posted the 08/07/2025 at 08:09 PM
    Ah et certains vont de traiter de taré ou d'être "à coté de la plaque", mais ça s'appelait les Nindies Showcase, pas les "Nindies Direct" comme le dit YouTuber Nintendo Prime...
    lazer posted the 08/07/2025 at 08:22 PM
    ça serait excellent
    sonilka posted the 08/07/2025 at 08:53 PM
    Y aura forcément une communication de Nintendo via un direct dans les semaines à venir. Rien que pour présenter Kirby Air Ride qui est prévu cette année il me semble. Donc pas besoin de spéculer toutes les semaines, attendez et basta.
    coco98bis posted the 08/07/2025 at 09:32 PM
    Pour moi, ils resteront sur un Direct général début septembre, comme d'habitude.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo