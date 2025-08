C'est en anglais, parce qu'en France on a que ce qu'on mérite niveau gaming, sans citer de gens...Le vidéaste BeatEmUps qui tente d'alerter sur la réception de rumeurs notamment les supposés "leaks" d'insiders, et la mauvaise habitude des gens, une grande partie évidemment, à ne pas vérifier les sources ou simplement ne pas prendre de recul sur ce qui est avancé sur Internet. BeatEmUps prend notamment en tord les rédactions de divers sites d'actualité ayant couvert ce faux leak qui n'ont pas cherché à le contacter pour vérifier l'information (c'est le minimum déontologique, de ce que demande le métier de journaliste...). Au niveau réseau sociaux, BeatEmUps rappelle aussi la grosse confusion qu'il y a entre une rumeur et un leak et que beaucoup de rumeurs sont anormalement qualifié de "leak" alors que l'information n'est pas vérifié.Jusque sur Gamekyo, Altendorf (à lire ici) avait parlé du supposé "leak" par BeatEmUps. Un autre faux leak avait été lui relayé sur ce site par Ippoyabukiki (ici) , venant du streamer GamesCage (reconfirmé sur Twitter, mais il a créé ce faux leak en direct sur Twitch donc bon...) Enfin, concernant toujours Nintendo, on doit aussi parler de NateTheHate, même si ce dernier est un insider reconnu de longue date, ses propos au sujet d'une présentation ont couru Internet plus de 2 semaines avant l'annonce par Nintendo, de quoi "faire monter la sauce" qui en soit à l'instant T n'existait pas en fait. Vous êtes juste dans un délire permanent.Ce n'est pas nouveau, mais vraiment faut que ça change. La prochaine fois que vous entendez des rumeurs sur une présentation, gardez à l'esprit que tant que ce n'est pas officiel, ça n'est pas la peine d'imaginer ce que ça sera, parce que ça n'est pas vrai. Faites cet effort.