Beatemups, un célèbre YouTuber spécialisé sur Nintendo, affirme dans le Nontendo Podcast qu’un Nintendo Direct est prévu pour le mois prochain. Selon lui, plusieurs annonces majeures y seront faites : Metaphor: ReFantazio, un shadow drop de la version GameCube de Pokémon Colosseum, Death Stranding: Director’s Cut S (la fameuse grosse exclusivité Sony qui doit arriver sur Nintendo Switch 2 selon certaines rumeurs), The Witcher 3: Wild Hunt - Nintendo Switch 2 Edition, la date de sortie de Metroid Prime 4 ainsi qu’un teaser avec Marie pour un nouveau Animal Crossing prévu pour 2026.

posted the 06/21/2025 at 01:20 PM by altendorf