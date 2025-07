Une rumeur parle d'un nintendo direct ce jeudi. (Vu où je suis j'ose pas imaginer l'heure compliquée pour le voir, là par exemple il est 09h23...)



Copie d'un article de nintendo town :



Un nouveau Mario Sunshine en préparation ?

La présentation s’ouvrirait par l’annonce surprenante d’un jeu Five Nights at Freddy’s: Secret Of The Mimic, suivi par la révélation du 40e anniversaire de Mario. Pour l’occasion, Miyamoto et Koizumi seraient présents, annonçant notamment un nouveau jeu Mario Sunshine sur Nintendo Switch 2, avec un teaser montrant FLUDD sur une plage au coucher du soleil, concluant sur une fenêtre de sortie fixée à 2026. Les fans d’Isle Delfino peuvent commencer à rêver.



Mario Kart World – une mise à jour 2.0 façon Donkey Kong

Le tout récent Mario Kart World recevrait sa première grosse mise à jour gratuite, centrée sur l’univers Donkey Kong. De nouveaux personnages comme Diddy, Funky Kong ou King K. Rool rejoindraient la fête, ainsi qu’un biome de type DK Country dans le mode Free Roam. Des nouveautés comme le 200cc, des costumes, des tenues pour Pauline et d’autres contenus sont évoqués pour un déploiement progressif courant 2025.



Genshin Impact, Honkai Star Rail et ZZZ sur Switch 2

Un segment Hoyoverse serait prévu, annonçant non seulement Genshin Impact sur Switch 2, mais aussi Zenless Zone Zero et Honkai Star Rail. De quoi faire vibrer les amateurs de gacha RPG sur consoles Nintendo.



Sakurai en force : Kirby Air Riders et Smash Bros Ultimate Switch 2 (?!)

Masahiro Sakurai prendrait la scène pour dévoiler deux projets. Le premier serait Kirby Air Riders, avec des lobbies à 20 joueurs, un City Trial énorme et un casting de plus de 20 personnages (Gooey, Marx, Rick & Coo inclus). Sortie prévue le 4 décembre 2025.



Ensuite, Super Smash Bros Ultimate Switch 2 Edition serait révélé avec un nouveau Fighter Pass (Geno, Ring Fit Trainer, Shadow the Hedgehog et le trio de Deltarune). Un cinquième personnage mystérieux serait gardé secret. Sortie en 2026.



Persona, Metaphor, Captain Toad et Paper Mario : du RPG à gogo

Atlus aurait prévu une salve de portages et de remasters avec Persona 3 Reload, Metaphor, ainsi qu’un teasing de Persona 4 Revival, le tout avec des mises à jour graphiques payantes pour Switch 2 pour les jeux de la série Persona 5.



Par ailleurs, Captain Toad reviendrait dans une nouvelle aventure coopérative nommée Power Star Garden, tandis que Paper Mario: Peculiar Pencils proposerait un système de combat basé sur des crayons et l’usage du tactile ou de la souris. Les deux titres viseraient 2026.



Mario Galaxy HD, Pokémon NSO et retour de Metroid

Un double remaster de Super Mario Galaxy 1+2 serait annoncé, avec toutes les galaxies jouables depuis l’Observatoire Comète. Fait amusant : Starship Mario aurait été écarté, peut-être en réaction à des critiques passées. Du côté de Pokémon, plusieurs jeux Game Boy et GBA seraient ajoutés au NSO, notamment Pokémon Rouge, Bleu, Jaune et Émeraude (mais sans Rubis ni Saphir, allez comprendre). Un teaser autour de Reshiram et Zekrom serait montré en lien avec un Pokémon Presents prévu le 22 juillet.



L’univers de Metroid serait à l’honneur avec plusieurs annonces majeures. En point d’orgue, le tant attendu Metroid Prime 4 obtiendrait enfin une nouvelle bande-annonce, dévoilant son gameplay et confirmant une date de sortie fixée au 30 octobre 2025. Mais ce n’est pas tout : Nintendo profiterait de l’occasion pour annoncer le retour de Metroid Prime 2: Echoes et Metroid Prime 3: Corruption sur Switch 2, bien que ces remasters seraient visuellement moins impressionnants que celui du premier Prime. Dans un geste qui ravira les fans impatients, Prime 2 serait disponible immédiatement après le Direct, tandis que Prime 3 sortirait dès le 7 août. Une offensive complète autour de la saga qui vise clairement à faire monter la pression avant le grand retour de Samus.



La sortie de Metroid Prime 4 serait fixée au 30 octobre 2025, accompagnée d’un re-release des épisodes 2 et 3. Prime 2 serait même disponible immédiatement après le Direct, tandis que Prime 3 arriverait le 7 août.



Un jeu SpongeBob SquarePants développé par Purple Lamp serait prévu pour décembre, en lien avec le prochain film de la licence. Le gameplay mettrait en avant Bob et Patrick en coopération.



Enfin, Splatoon Raiders se présenterait comme un jeu de survie, jouable uniquement en coopération à deux joueurs, avec missions scénarisées, récolte de ressources et nouvelles armes.



Silksong, Xenoblade, Mario Wonder, Sonic, FF7 Remake…

La bande-annonce sizzle reel serait chargée en portages et mises à jour gratuites : Hollow Knight: Silksong (encore), Sonic Frontiers, FFVII Remake, Minecraft, Xenoblade, Mario Wonder… la Switch 2 serait véritablement rétro-compatible et boostée.



Et la cerise sur le gâteau : EarthBound en One More Thing ?

Le « one more thing » serait d’anthologie : un remake en stop-motion d’EarthBound, avec Mother 3 enfin ajouté au NSO en dehors du Japon. Toby Fox serait impliqué dans le projet.