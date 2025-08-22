Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Elden Ring
0
Likers
name : Elden Ring
platform : Switch 2
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18457
visites since opening : 30778851
link49 > blog
[Switch 2] Elden Ring Tarnished Edition : Qui croire en fait?
NextGenPlayer a jouer 20 minutes à Elden Ring : Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2 à la Fan Expo. Selon lui, les performances sont stables, il n'y a aucun problème de fps, contrairement à ceux signalés à la Gamescom. Le jeu fonctionnait parfaitement sur Switch 2.



Il semble qu'Elden Ring sur Switch 2 fonctionne parfaitement en mode dock.



Le problème vient peut-être du mode portable. Espérons qu'ils le corrigeront.

Source : https://x.com/stealth40k/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/22/2025 at 02:55 AM by link49
    comments (25)
    keiku posted the 08/22/2025 at 04:11 AM
    ne jamais croire les fanboy
    drybowser posted the 08/22/2025 at 04:50 AM
    Qui croire ? Bah les testeurs spécialisés quand le jeu sortira
    burningcrimson posted the 08/22/2025 at 05:11 AM
    Ne jamais croire les fanboy.
    cyr posted the 08/22/2025 at 05:39 AM
    keiku burningcrimson vous parler de qui? Les anti ou les pro?

    Pas clair vos commentaires.
    amario posted the 08/22/2025 at 05:55 AM
    On a eu le même son de cloche sur Cyberpunk qui tourne très bien
    link49 posted the 08/22/2025 at 06:14 AM
    amario C'est clair. J'y joues en mode portable et aucun souci.
    chreasy97 posted the 08/22/2025 at 06:42 AM
    Cette question ne se pose pas, il a toujours été dit que le probleme vient du mode portable...
    derno posted the 08/22/2025 at 06:48 AM
    On attend la build final c'est tout.
    keiku posted the 08/22/2025 at 06:56 AM
    cyr les fanboy sont des fanboy, si tu ne comprends pas ce qu'est un fanboy fait une recherche google
    skk posted the 08/22/2025 at 06:56 AM
    chreasy97 non y a un gars ici, Yamine, qui l aurait testé en dock et qui aurait vu des soucis techniques....
    link49 posted the 08/22/2025 at 07:17 AM
    skk Après, ils ont toujours le temps de le corriger. Le jeu a une date?
    fiveagainstone posted the 08/22/2025 at 07:50 AM
    Il y a une vidéo qui traine sur youtube et elle est dans un article un peu plus haut.
    En dock, c'est loin du désastre annoncé. Reste à voir en portable, mais ce sera plus ou moins comme de la ps4. Pas parfait, mais jouable.
    link49 posted the 08/22/2025 at 07:51 AM
    fiveagainstone C'est le principale. Après, il faut garder à l'esprit qu'on est sur Switch 2.
    cyr posted the 08/22/2025 at 07:54 AM
    keiku un hater est un fanboy, donc tu vise les fanboy ou les haters?
    fiveagainstone posted the 08/22/2025 at 07:56 AM
    link49 Et oui, ça ne vaudra pas une version PS5/Series X ou sur un PC à 1500 balles. Versions, qui elles même ne sont déjà pas parfaites.
    D'ailleurs, je me suis fait rembourser ma version steam, le jeu est bourré de problème sur mon PC portable à 1000 boules (CG 4060).

    Bref, logique, c'est un hardware portable, ça tient la route et c'est déjà pas mal, rien de neuf sous le soleil.
    link49 posted the 08/22/2025 at 07:58 AM
    fiveagainstone A voir maintenant le prix. J'espère que ça sera correct.
    keiku posted the 08/22/2025 at 08:00 AM
    cyr une définition de fanboy existe, encore une fois, fait une recherche si tu ne sais pas ce que je cible en disant fanboy... sinon tu as ta réponse
    51love posted the 08/22/2025 at 08:17 AM
    Bah les rares vidéo du mode dock ça a pas l'air ouf du tout en l'état... Ça suffit à se faire une idée. On verra d'ici là sortie
    link49 posted the 08/22/2025 at 08:21 AM
    51love Si vraiment les retours sont mauvais, je pense qu'ils ne laisseront pas le jeu en état.
    iglooo posted the 08/22/2025 at 08:26 AM
    amario link49 même au début du jeu dans le club, t'as des résos différentes et ça se voit comme le nez au milieu de la figure dès que tu joues avec la caméra (en mode portable)... Un peu de sérieux SVP.
    rogeraf posted the 08/22/2025 at 08:33 AM
    Peu être 2 builds à des dates différentes, ca expliquerait ces différences
    amario posted the 08/22/2025 at 08:42 AM
    iglooo Et ? En quoi ca déprécie le plaisir de jeu ? J'ai retourné le jeu sur PS5 après la mise a jour. Et je prends autant de plaisir avec le jeu sur switch. C'est hallucinant de pouvoir jouer a un jeu comme ca en portable. J'espère la même chose sur Elder Ring que j'ai saigné sur PS5 aussi.
    iglooo posted the 08/22/2025 at 08:51 AM
    amario des résos différentes simultanément ça me dérange perso, les mises au point brutales devant mes yeux ça a tendance à casser l'immersion. T'as de la chance si ce n'est pas le cas pour toi!
    nyseko posted the 08/22/2025 at 08:58 AM
    Bof comme d'habitude, certains annonceront un jeu désastreux et au final le jeu sera parfaitement jouable.
    sonilka posted the 08/22/2025 at 01:08 PM
    Tout dépend l'exigence de chaque personne. Ici certains sont en extase devant CP2077 en mode portable sur S2. Si le jeu reste décent, ca reste une expérience limite et valable surtout pour celui qui n'a que cette console chez lui. Les autres trouveront à redire et à raison. Concernant ER on voit quand meme que c'est un portage fait à l'arrache en l'état. D'ici la sortie y aura eu des ajustements. Mais bon la encore, mise à part celui qui n'a aucune autre console, qui ira acheter ce jeu pour y jouer dans une telle configuration, à ce prix et probablement au format gkc ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo