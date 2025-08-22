NextGenPlayer a jouer 20 minutes à Elden Ring : Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2 à la Fan Expo. Selon lui, les performances sont stables, il n'y a aucun problème de fps, contrairement à ceux signalés à la Gamescom. Le jeu fonctionnait parfaitement sur Switch 2.
Il semble qu'Elden Ring sur Switch 2 fonctionne parfaitement en mode dock.
Le problème vient peut-être du mode portable. Espérons qu'ils le corrigeront.
Source : https://x.com/stealth40k/
Pas clair vos commentaires.
En dock, c'est loin du désastre annoncé. Reste à voir en portable, mais ce sera plus ou moins comme de la ps4. Pas parfait, mais jouable.
D'ailleurs, je me suis fait rembourser ma version steam, le jeu est bourré de problème sur mon PC portable à 1000 boules (CG 4060).
Bref, logique, c'est un hardware portable, ça tient la route et c'est déjà pas mal, rien de neuf sous le soleil.