Voici un aperçu d'IGN de Pokémon Legends Z-A :
- Tourne bien
- Légèrement meilleur que les versions Switch 2 de Pokémon Écarlate et Violette
- Les combats ressemblaient à ceux d'un MMO, notamment en termes de temps d'apparition, de temps de recharge et de calculs en coulisses
Au moins, les gros problèmes de performances rencontrés par Écarlate et Violette ne semblent pas être présents dans Z-A, ce qui est plutôt bon signe. Les autres previews sont aussi dans l'ensemble positives.
Source : https://x.com/stealth40k/
posted the 08/16/2025 at 08:59 AM by link49
Logique que ce Pokemon tourne mieux sur ce dernier encore heureux..
Mais le gameplay activ du combat a l'air très prometteur
Le jeu a beau tourner à 60fps sur NS2, ça reste abominablement laid.
Ceci dit le gameplay à la A-RPG/MMO ça peut être bien
En tout cas les spin-off Legends tentent des choses et c’est vraiment bien plus intéressent.
Si ils avaient reussi a faire pire que Scarlet/Violet, ca aurait ete fort
Après on s'étonne que les studios travaillant sur play et X de graissent à tour de bras car leurs joueurs ne regardent que ips et reso.
et franchement l'avis d'IGN est souvent merdique
Là ils font mieux, ils sortent un jeu qui a passé le stade de l'alpha. Maintenant, de la à trouver que c'est du "lourd"..
Le jeux video c'est pas une question de graphisme, de résolution ou autre.....
D'ailleurs on a toujours plus de teraflops pour des difference qui se voit pas....
Apres si certains jure que par les graphismes.. je leur recommande le pc.
Pas question de graphisme ça justifie pas un jeu qui la gueule d'un truc avant plus de 10 ans de retard sur le reste de l'industrie au point ou même des indés font mieux
Tout evolue, normal que les attentes aussi. Apres je suis d'accord, les graphismes c'est pas le plus important. Mais pour un jeu comme pokemon qui se sert des memes bases depuis la gameboy, c'est un des seuls aspects qu'ils peuvent encore mettre en avant, donc forcement que les joueurs aimeraient voir un truc plus solide.
Les graphismes, c'est beau mais s'il y a pas d'âme derrière....
Et quand tu voyais ce que sortais un pc a côté..
Les consoles on toujours suivi les pc avec 1 train ou 2 de retard. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin .....
ouroboros4 les jeux pokemon n'ont jamais briller de ce côté....
Mais il faut pas oublier qu'ils y a plus de 1000 pokemon a mettre en mouvement....
Sur game boy il y avait 2 ou 3 strat. Mais maintenant.....
En vrai je pense que game freak devrait s'occuper uniquement des animations de spokemon, et laisser la map a un tier...
Mais voilà, en on til besoin pour vendre?
Non absolument pas.....néanmoins ils peuvent y mettre un peu plus de vie.....
Aujourd'hui avec la techno et les moyens qu'il ya même un dev random peut faire mieux avec l'IA , c'est chaud quand même de ne pas être exigeant à ce point, c'est pour ça qu'on se mange de la merde depuis plus de 15 ans ..