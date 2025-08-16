Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Pokemon Champions
name : Pokemon Champions
platform : Switch 2
editor : The Pokemon Company
developer : The Pokemon Company
genre : combat
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
link49 > blog
[Switch1/2] Les previews de Pokémon Legends Z-A annoncent du lourd
Voici un aperçu d'IGN de Pokémon Legends Z-A :



- Tourne bien
- Légèrement meilleur que les versions Switch 2 de Pokémon Écarlate et Violette
- Les combats ressemblaient à ceux d'un MMO, notamment en termes de temps d'apparition, de temps de recharge et de calculs en coulisses



Au moins, les gros problèmes de performances rencontrés par Écarlate et Violette ne semblent pas être présents dans Z-A, ce qui est plutôt bon signe. Les autres previews sont aussi dans l'ensemble positives.

Source : https://x.com/stealth40k/
    posted the 08/16/2025 at 08:59 AM by link49
    comments (29)
    kikoo31 posted the 08/16/2025 at 09:03 AM
    D'un autre côté ,la Switch 2 est censé être meilleur que la Switch 1
    Logique que ce Pokemon tourne mieux sur ce dernier encore heureux..

    Mais le gameplay activ du combat a l'air très prometteur
    sultano posted the 08/16/2025 at 09:08 AM
    Un jeu niveau PS3 graphiquement parlant (et encore...) qui tourne bien sur une machine à 400 balles en 2025 c'est pas censé être un argument. Surtout un jeu de la licence la plus lucrative ever
    fdestroyer posted the 08/16/2025 at 09:08 AM
    Légèrement meilleurs que Scarlet et Violet c'est tout de même pas un compliment.

    Le jeu a beau tourner à 60fps sur NS2, ça reste abominablement laid.
    metroidvania posted the 08/16/2025 at 09:14 AM
    Oui oui du très lourd ????????????
    wickette posted the 08/16/2025 at 09:16 AM
    Mieux oui, mais très en deçà de ce qu’on peut faire en 2025 et toujours honteux que Gamefreak et TPC fassent aussi peu d’efforts dans ce domaine.

    Ceci dit le gameplay à la A-RPG/MMO ça peut être bien
    volran posted the 08/16/2025 at 09:17 AM
    Le nombre de bugs dans ce jeu s'annonce aussi du lourd
    korou posted the 08/16/2025 at 09:21 AM
    C'est pas encore cet épisode qui va me faire rêver...
    pimoody posted the 08/16/2025 at 09:22 AM
    Cela fait un moment que j’espère qu’il se penche sur certains aspects des rpg et mmo-rpg pour améliorer la formule. Tant mieux si ça va dans ce sens. En espérant que la prochaine gens règle donc le problème du farming et leveling artificiel pour en faire un truc digne d’intérêt dans l’aventure.

    En tout cas les spin-off Legends tentent des choses et c’est vraiment bien plus intéressent.
    koji posted the 08/16/2025 at 09:24 AM
    donc la on dis bravo a un jeu moche qui tourne enfin normalement sur une console qui devrais faire tourner des jeux bcp plus beau ?
    zboubi480 posted the 08/16/2025 at 09:27 AM
    pcsw2 posted the 08/16/2025 at 09:35 AM
    Oui j'aime bien ma switch 2 mais si ca c'est du lourd vivement les jeux ultra lourd alors, il faudrait apprendre a nuancer un peu meme si on se doute que le titre et volontairement putaclic .
    sdkios posted the 08/16/2025 at 09:47 AM
    Il est ou le lourd la dedans?
    Si ils avaient reussi a faire pire que Scarlet/Violet, ca aurait ete fort
    lazer posted the 08/16/2025 at 09:53 AM
    tant que mon ectoplasma est là...
    kidicarus posted the 08/16/2025 at 09:59 AM
    La news parle surtout du fond de jeu qui annonce un très bon jeu, mais les autres parlent de graf.

    Après on s'étonne que les studios travaillant sur play et X de graissent à tour de bras car leurs joueurs ne regardent que ips et reso.
    zekk posted the 08/16/2025 at 10:32 AM
    kidicarus Même sur le fond, ce qu'ils ont montrés ne donnent pas envie et je suis pourtant fan de la série.

    et franchement l'avis d'IGN est souvent merdique
    fiveagainstone posted the 08/16/2025 at 10:34 AM
    J'aime pas du tout le fait que ça se passe en ville. Je préfère Arceus et me balader en pleine nature.
    ratchet posted the 08/16/2025 at 10:57 AM
    Aucunement du lourd donc.
    drybowser posted the 08/16/2025 at 11:14 AM
    Heu c'est quoi qui est du lourd la dedans ??? Que le jeu soit légèrement plus beau que la merde insipide graphique pokémon violet ? Ou que le jeu tourne sans lags ni bugs ?
    fritesmayo76 posted the 08/16/2025 at 11:19 AM
    Ecarlate Violet c'est un peu une early access vendue plein pot mais qui ne sera jamais terminée.
    Là ils font mieux, ils sortent un jeu qui a passé le stade de l'alpha. Maintenant, de la à trouver que c'est du "lourd"..
    sonilka posted the 08/16/2025 at 11:30 AM
    nigel posted the 08/16/2025 at 11:52 AM
    Du lourd effectivement, le jeu est moins beau que Zelda BOTW sur WiiU, mais comme avant on a eu droit a un jeu gamecube, c'est ue révolution pour la licence Pokemon.
    thelastone posted the 08/16/2025 at 11:53 AM
    J'espère que le titre est ironique parce que la a part tourné mieux que le jeu d'avant sur une nouvelle console je vois rien de lourd
    cyr posted the 08/16/2025 at 12:09 PM
    kidicarus si on suit la logique de vouloir toujours plus beau, je me demande comment ces personnes on joué a l'ére de la ps1/ps2 ou toute console antérieur...

    Le jeux video c'est pas une question de graphisme, de résolution ou autre.....

    D'ailleurs on a toujours plus de teraflops pour des difference qui se voit pas....

    Apres si certains jure que par les graphismes.. je leur recommande le pc.
    ouroboros4 posted the 08/16/2025 at 12:13 PM
    cyr Ouais enfin y'a des limite hein
    Pas question de graphisme ça justifie pas un jeu qui la gueule d'un truc avant plus de 10 ans de retard sur le reste de l'industrie au point ou même des indés font mieux
    sdkios posted the 08/16/2025 at 01:34 PM
    cyr a l'epoque on a tous bavé devant les graphismes ps1/ps2 hein. A l'epoque c'est ce qui se faisait de mieux. Pour nous, les cinematiques de FF7, c'etait limite proche du photorealisme. Faut savoir se remettre dans le contexte de l'epoque. Un tomb raider 1 ps1 c'etait super souple. Sors un jeu avec une maniabilité pareille de nos jours pour voir?
    Tout evolue, normal que les attentes aussi. Apres je suis d'accord, les graphismes c'est pas le plus important. Mais pour un jeu comme pokemon qui se sert des memes bases depuis la gameboy, c'est un des seuls aspects qu'ils peuvent encore mettre en avant, donc forcement que les joueurs aimeraient voir un truc plus solide.
    shambala93 posted the 08/16/2025 at 01:38 PM
    La technique est degeulasse mais au delà de ça, la DA est immonde, c’est terne froid, pourquoi restent-ils dans cette proposition au lieu de faire un jeu Pokémon coloré, avec un côté à la nino Kuni.
    kevisiano posted the 08/16/2025 at 01:42 PM
    Lourd que pour les bandeurs de Nintendo, aliénés par la marque
    cyr posted the 08/16/2025 at 01:50 PM
    sdkios je trouve star fox adventure , f zéro gx, zelda wind waker toujours autant magnifique....

    Les graphismes, c'est beau mais s'il y a pas d'âme derrière....

    Et quand tu voyais ce que sortais un pc a côté..


    Les consoles on toujours suivi les pc avec 1 train ou 2 de retard. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin .....


    ouroboros4 les jeux pokemon n'ont jamais briller de ce côté....

    Mais il faut pas oublier qu'ils y a plus de 1000 pokemon a mettre en mouvement....

    Sur game boy il y avait 2 ou 3 strat. Mais maintenant.....


    En vrai je pense que game freak devrait s'occuper uniquement des animations de spokemon, et laisser la map a un tier...


    Mais voilà, en on til besoin pour vendre?

    Non absolument pas.....néanmoins ils peuvent y mettre un peu plus de vie.....
    thelastone posted the 08/16/2025 at 01:54 PM
    Cyr on apprécie les graphismes de l'époque parce que à l'époque c'était ce qui se faisait de mieux ou presque.
    Aujourd'hui avec la techno et les moyens qu'il ya même un dev random peut faire mieux avec l'IA , c'est chaud quand même de ne pas être exigeant à ce point, c'est pour ça qu'on se mange de la merde depuis plus de 15 ans ..
