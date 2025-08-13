Fait amusant, le prochain film live-action The Legend of Zelda a ouvert un compte X (ou Twitter) officiel, qui ne suit actuellement que PlayStation et Sony Pictures.Ce dernier point est logique, bien sûr, puisque le film est produit par Sony Pictures. Cependant, nous trouvons plutôt amusant que le créateur du compte ait immédiatement suivi PlayStation et non Nintendo.Le compte a été créé en novembre 2023, date à laquelle Sony a annoncé son intention de cofinancer le film. Mais il a soudainement repris vie, retweetant divers articles de presse à son sujet.Ceux qui suivent ce projet de près savent que les acteurs britanniques Bo Bragason et Benjamin Evan Ainsworth ont été choisis pour incarner respectivement la princesse Zelda et Link. La sortie du film est prévue pour 2027, nous en apprendrons donc davantage au cours des prochains mois.