Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
guiguif
guiguif
The Legend Of Zelda Movie suit Sony & Playstation sur X, mais pas Nintendo
Fait amusant, le prochain film live-action The Legend of Zelda a ouvert un compte X (ou Twitter) officiel, qui ne suit actuellement que PlayStation et Sony Pictures.
Ce dernier point est logique, bien sûr, puisque le film est produit par Sony Pictures. Cependant, nous trouvons plutôt amusant que le créateur du compte ait immédiatement suivi PlayStation et non Nintendo.

Le compte a été créé en novembre 2023, date à laquelle Sony a annoncé son intention de cofinancer le film. Mais il a soudainement repris vie, retweetant divers articles de presse à son sujet.
Ceux qui suivent ce projet de près savent que les acteurs britanniques Bo Bragason et Benjamin Evan Ainsworth ont été choisis pour incarner respectivement la princesse Zelda et Link. La sortie du film est prévue pour 2027, nous en apprendrons donc davantage au cours des prochains mois.

https://www.pushsquare.com/news/2025/08/sonys-zelda-movie-now-has-an-official-social-media-account-and-its-only-following-playstation
    posted the 08/13/2025 at 10:34 AM by guiguif
    comments (13)
    wickette posted the 08/13/2025 at 10:41 AM
    Youtube dans quelques jours: prochain Zelda exclu ps5 ???
    altendorf posted the 08/13/2025 at 10:51 AM
    Le film n'est pas produit par Sony Pictures Entertainment. Sony cofinance avec Nintendo, en plus de se charger de la distribution. La production est confiée à Arad Productions.
    gasmok2 posted the 08/13/2025 at 10:53 AM
    wickette Avec JC qui fait une tête d'ahuris avec ses 2 mains sur ses joues.

    altendorf
    Le film sortira sous le label Sony Pictures il me semble.
    kikoo31 posted the 08/13/2025 at 11:07 AM
    Zelda va sortir sur Playstation ???
    kalas28 posted the 08/13/2025 at 11:07 AM
    ça mérite tellement un article
    bennj posted the 08/13/2025 at 11:25 AM
    Et après ça vient chialer sur les articles de link49...
    tripy73 posted the 08/13/2025 at 11:29 AM
    Si Sony s'occupe de la partie marketing et communication via sa branche distribution de Sony Pictures, cela veut dire que le community manager travaille pour eux et donc rien d'étonnant de voir que par défaut le compte suit ceux cités. Maintenant de là à en faire un article (celui de la source) on sens que niveau actualité JV c'est la mort en ce moment...
    guiguif posted the 08/13/2025 at 11:29 AM
    kalas28 Bah ouais

    bennj Avoue que c'est drôle
    rider288 posted the 08/13/2025 at 11:29 AM
    Nintendo Editeurs Tiers ? Vu que Zelda sera dispo partout
    guiguif posted the 08/13/2025 at 11:31 AM
    tripy73 Mais quel est le rapport avec Playstation ?
    Pourquoi ne pas suivre Nintendo vu que la licence leur appartient ?
    tripy73 posted the 08/13/2025 at 11:39 AM
    guiguif : peut-être parce que le community manager est tellement à la ramasse qu'il ne sait pas que la licence Zelda appartient à Nintendo Il sait juste que c'est une licence JV donc pour lui c'est forcément lié à PlayStation.
    yanssou posted the 08/13/2025 at 11:40 AM
    Tu t'ennuie à ce point ?
    tripy73 posted the 08/13/2025 at 11:43 AM
    guiguif : d'ailleurs je viens de voir qu'aucun compte Nintendo ne suit celui du film, ça voudrait dire que ce n'est donc pas un projet de Nintendo
