Le rapport financier trimestriel de Nintendo est donc disponible depuis hier et, comme à son habitude, l'entreprise conclut en mettant en avant une série de titres attendus sur Switch 2 (et Switch 1) dans les mois à venir. Voici le programme complet, offert par Nintendo :Nintendo Switch 2Drag x Drive - 14 août 2025Kirby and the Forgotten Land – Édition Nintendo Switch 2 + Star-Crossed World – 28 août 2025Pokémon Legends: Z-A – Édition Nintendo Switch 2 – 16 octobre 2025Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Cet hiverMetroid Prime 4 : Beyond – Édition Nintendo Switch 2 – 2025Kirby Air Riders – 2025Splatoon Raiders – À déterminerNintendo SwitchPokémon Legends: Z-A – 16 octobre 2025Metroid Prime 4 : Beyond – 2025Tomodachi Life: Living the Dream – 2026Rhythm Heaven Groove – 2026Pokémon Champions – 2026Reste plus qu'à avoir une date précise.Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/08/nintendo-reconfirms-release-windows-for-major-upcoming-switch-2-games/