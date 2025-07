H4ck3d

MKBHD, un des plus gros Youtuber Tech de la planète, a sorti sa vidéo de review de la Nintendo Switch 2.Un avis très intéressant d'une personne en dehors de l'univers gaming, mais très à cheval sur la haute technologie.- Selon lui, faire un objet 2 en 1 ne peut pas briller dans 2 domaines, il y a forcément des concessions.- 18% (!) des joueurs joueraient en mode console de salon- 30% l'utilisent en mode console portable- 52% des joueurs l'utilisent indifféremment dans les 2 modes- Nintendo est parti du principe que l'usage principale de la Switch est en mode portable.Cela expliquerait pourquoi la Switch 2 se concentre autant sur l'expérience portable : 1080p, écran plus grand, VRR, 120Hz, même si le dock propose de la 4K et améliore ainsi l'IQ en mode 'salon'.- Il est très impressionné par les jeux Switch 1 améliorés sur la Switch 2 même sans mises à jour- Le mode souris est très sympathique, même si peu e jeux l'utilisent pour l'instant- Les aimants des joycons sont super satisfaisants- Pour lui la durée de vie de la batterie est similaire à la Switch 1 (et reste insuffisante).- Les 50% d'augmentation de la Switch 2 par rapport à la Switch 1 semble élevés, mais pour une console sortie 8 ans plus tard, cela ne lui semble pas déconnant.- Plus problématique, le prix des accessoires autour lui semble élevés (Notamment les Cartes SD Express associés aux Game Key Card qui vont forcer à en acheter)- Il a des craintes sur la durée de vie des JoyCons (Drift).Pour lui, c'est une console qui s'adressent à ceux qui aiment Zelda, Pokémon ou Mario - pas ceux qui aiment Call of Duty.Bonus : Linux Tech Tips laisse son fils tester 8 consoles portables pour voir s'il persiste à vouloir une Switch 2