Les fans britanniques de la série Metroid Prime ont découvert une nouvelle publicité déroutante pour Metroid Prime 4: Beyond. En effet, l'utilisateur Reddit Orchestar a repéré la publicité dans la station de métro Oxford Circus du métro londonien et a remarqué qu'elle indiquait que le jeu était « disponible ».La publicité met notamment en avant l'édition Nintendo Switch 2 et la mention « Disponible » en évidence, et se trouve juste à côté d'une autre publicité pour la Nintendo Switch 2 et sa fonctionnalité GameChat. La confusion vient principalement du fait que Nintendo n'a même pas encore annoncé de date de sortie précise pour Metroid Prime 4: Beyond.Une déclaration de Nintendo, selon VGC, indique que la publicité est « incorrecte ». L'entreprise précise que Metroid Prime 4: Beyond, tant sur la Switch originale que sur la Nintendo Switch Édition 2, est toujours prévu pour une sortie cette année, mais plus tard.« Nous pouvons confirmer que le message « Disponible » sur cette publicité est incorrect », a déclaré l'entreprise dans son communiqué. Metroid Prime 4: Beyond et Metroid Prime 4: Beyond – Édition Nintendo Switch 2 ne sont pas encore disponibles et leur sortie est prévue pour 2025.Annoncé initialement en 2017, Nintendo n'a lancé sa campagne marketing pour Metroid Prime 4: Beyond que récemment. Le titre aurait connu un cycle de développement assez mouvementé depuis son annonce initiale. Depuis, cependant, son développement a bien progressé, le studio recrutant des talents de toute l'industrie, des artistes chevronnés de Halo au directeur artistique de Mirror's Edge, en passant par le designer de God of War.Depuis son annonce, les premiers signes concrets de Metroid Prime 4: Beyond sont apparus dans une bande-annonce diffusée l'année dernière. Confirmant la sortie du titre en 2025, Nintendo nous a également donné quelques indices sur son histoire.Dans Metroid Prime 4: Beyond, les joueurs incarneront à nouveau Samus Aran, la protagoniste de la franchise, qui a infiltré un centre de recherche de la Confédération Galactique au moment même où celui-ci était attaqué par des pirates de l'espace. Le jeu proposera un gameplay similaire à celui des autres jeux de la série Metroid Prime, trilogie saluée par la critique, ainsi qu'une multitude de nouvelles fonctionnalités.Nintendo avait déjà publié une nouvelle bande-annonce de Metroid Prime 4: Beyond en avril, nous offrant cette fois un aperçu encore plus approfondi du jeu. L'histoire s'articulant autour de Samus qui tente de mettre la main sur un artefact sensible avant Sylux, son allié des pirates de l'espace, le jeu privilégiera une fois de plus l'exploration plutôt que les séquences d'action à la chaîne.Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/06/random-switch-2-ad-claims-metroid-prime-4-is-out-now/