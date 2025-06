Le dernier classement des ventes au Royaume-Uni vient d'être publié. La Switch 2 étant sorti le 07 juin, on peut voir quels jeux ont le plus cartonnés :Sans surprise. Mario Kart World prend immédiatement la tête du classement, à la première place donc.Cyberpunk 2077 Ultimate Edition remonte à la quatrième place, Zelda: Tears of the Kingdom remonte à la cinquième place, Zelda : Breath of the Wild à la septième place.Street Fighter 6 et Bravely Default font eux leurs entrées dans le Top 10.Ca commence pour le moment très fort sur ce marché, à voir sur les autres territoires.Source : https://nintendoeverything.com/uk-software-sales-chart-for-the-week-ending-june-7-2025-first-nintendo-switch-2-games-are-here-mario-kart-world-at-1/