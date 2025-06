Sorti le 22 juin 2022 sur Ps5, le jeu Final Fantasy XVI est maintenant disponible sur Xbox Series.La version standard est vendue 49.99$, et la version complète 69.99$. Cette dernière contient tous les DLC sortis.A noter que si vous hésitez à le prendre, il y a une démo gratuite disponible.Tous les jeux Final Fantasy solo de la série principale seront désormais disponibles sur Xbox, car Final Fantasy VII Remake Intergrade sortira cet hiver sur ce support.Source : https://www.gematsu.com/2025/06/final-fantasy-xvi-now-available-for-xbox-series

posted the 06/08/2025 at 07:48 PM by link49