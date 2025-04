Bonjour à toi. Oui, toi là, (non pas toi, je sais que t'es juste venu lire cette actu, elle est au paragraphe suivant en gras) qui déteste les actualités de SuzuKube mais qui vient quand même les lire (n'hésite pas à lâcher ton commentaire et à liker la news). J'ai du me creuser la tête pour écrire une actualité sur la Switch 2 aujourd'hui et... J'en ai trouvé une !



Je suis sauvé !



J'ai découvert qu'aux USA, la parité de prix entre les versions physique et dématérialisée des jeux sera maintenue ! C'est le seul territoire où il n'y a pas de surtaxes sur les jeux physiques...



Mario Kart World

Physique : 79,99 USD

Numérique : 79,99 USD



Mario Kart 8 Deluxe

Physique : 59,99 USD

Numérique : 59,99 USD



Augmentation de prix entre les deux jeux



Physique : 20 USD (augmentation de 33,3%)

Numérique : 20 USD (augmentation de 33,3%)



C'est aussi le territoire où les jeux augmenteront le moins. Chez nous, Mario Kart World a augmenté de 30 € en physique (soit +50%, et + 20 € en démat), sauf si vous l'achetez à Leclerc où je ne sais pas comment quantifier est cette augmentation.



Alors, les américains, Terre privilégiée et chouchoutée par Nintendo ? Ou bien la raison est-elle ailleurs ?