"La Nintendo Switch 2 n'est même pas encore arrivée sur le marché, mais elle fait déjà la une des journaux en raison de l'explosion de la demande. Quelques heures après l'ouverture des précommandes chez divers détaillants britanniques , la console a été vendue dans plusieurs chaînes, notamment Argos, Smyths, ShopTo et Amazon UK. Une situation prévisible, compte tenu des attentes très élevées, mais néanmoins significative pour mesurer l'enthousiasme des supporters. MSN a rapporté que parmi les options proposées, se distingue le pack avec Mario Kart World, qui a enregistré une demande particulièrement élevée. Ce pack, au prix de 429,99 £, offre une économie allant jusqu'à 40 £ par rapport à l'achat du jeu séparément, un facteur qui a certainement accéléré les ventes. Il est à noter que la disponibilité initiale a pu être limitée par le choix des détaillants, dans le but d'échelonner les réservations et de mieux gérer la logistique."

Who likes this ?

posted the 04/16/2025 at 10:54 AM by solarr