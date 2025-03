Je suis en train de jouer à Assassin's Creed Shadows que j'ai obtenu via l'Ubisoft+, et j'dois dire que pour l'instant, je kiffe la narration de Naoe et Yasuke. La VF est nickel, les émotions sont présentes, bref, j'prends un vrai plaisir à découvrir cette vision du Japon à travers la licence Assassin's Creed !Du coup, je me demandais ce qu'il y avait à reprocher au jeu au final ? Peut être qu'il faut que j'y jouer pendant 40 heures pour que ses défauts me sautent aux yeux ?