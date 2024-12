NicolasGourry & MrPopulus

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

5 jeux (pas 4 ou 6, mais bien 5) pour que nous prenons en compte (sinon nous prenons pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 5 jeux pour le meilleuren une seul fois (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Un catalogue choisi = 1 Point.Le résultat sera donné parIl comptabilisera les points, comme ça nous aurons le TOP 10 Meilleurs "jeux 2024".(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Final Fantasy VII Rebirth (5 Points)Like A Dragon 8 : Infinite WealthMetaphor : RefantazioShin Megami Tensei V : VengeanceAstro Bot (7 Points)Helldivers 2Stellar Blade (2 Points)Unicorn Overlord (5 Points)Indiana Jones et le Cercle ancienStalker 2Les FourmisSilent hill 2 remake (4 Points)Ghost of tsushima -pc-Tekken 8 (3 Points)Tom Raider 1-2-3 Remastered (2 Points)Romancing SaGa 2 : Revenge of the SevenVisions of ManaGranblue Fantasy RelinkDragon Age: The VeilguardDragon's Dogma 2FFXVI -pc-Eiyuden ChronicleGoW Ragnarok -pc-The rise of the golden idolElden ring dlcMinishoot adventure (2 Points)NevaPrince of persia : The lost crownLaurelei and The Laser EyesPlanet CrafterHelldivers 2Black Myth Wukong10 Votes pour l'instant prit en compte...