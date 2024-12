Comme quoi il n'y a pas que le vilain Sony qui ne veut pas que certains jeux japonais sortent de l'archipel.On apprend aujourd'hui que la trilogie de J-RPG Neptunia Re;Birth (sortie a la base sur PSVita) et le D-RPG Death end re;Quest: Code Z (Spin-off de la série de J-RPG Death end re;Quest) de Compile Heart et Idea Factory ne sortiront pas en occident sur Switch.Une décision assez étrange sachant que ces deux licences ont déjà eu des opus sur Switch en occident. Les versions Playstation ne sont pas impactés et sortiront en 2025.