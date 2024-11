Analyses/Débats

Dans cette vidéo, je vais parler de la corruption de la presse vidéoludique en revenant sur l'affaire du, ainsi que donner mon point de vue sur la cérémonie desqui n'est qu'une vaste arnaque. Entre conflit d'intérêt et système de sélection et de notation complètement biaisé, le résultat qui en ressort chaque année ne correspond qu'à la vision des biznessman de l'industrie.Et vous que pensez-vous de cet évènement et de sa légitimé à l'heure actuelle ?