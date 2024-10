La Xbox Series X de 2024 marque une étape importante dans l'évolution des consoles de jeux. Avec son design révisé, elle offre une expérience utilisateur améliorée tout en contribuant à la préservation de l'environnement. L'un des changements les plus notables est l'adoption d'un caloduc en cuivre, similaire à celui utilisé dans la PlayStation 5, remplaçant la chambre à vapeur plus grande des modèles précédents. Cette modification vise à disperser la chaleur de manière plus économique sans compromettre les performances de la console.La nouvelle édition numérique de la Xbox Series X Digiital Edition se distingue également par l'absence de lecteur de disque, ce qui reflète une tendance croissante vers le contenu numérique et le streaming. Bien que cela puisse limiter l'utilisation de supports physiques, cela permet également de réduire le coût de la console pour les consommateurs et de minimiser l'impact environnemental en éliminant la nécessité de produire et de distribuer des disques physiques. Vous ne pourrez pas y connecter un lecteur à postiori.En termes de consommation d'énergie, la nouvelle Xbox Series X est remarquable. Elle consomme 10 watts de moins lorsqu'elle affiche le Dashboard, ce qui représente une réduction significative par rapport aux modèles précédents. Cette économie d'énergie est bénéfique non seulement pour les utilisateurs en termes de coûts d'électricité mais aussi pour la planète, car elle contribue à une empreinte carbone réduite.Ces améliorations montrent l'engagement de Microsoft envers l'innovation et la durabilité. En optimisant la consommation d'énergie et en repensant la conception interne de la Xbox Series X, Microsoft démontre qu'il est possible de fournir des expériences de jeu de haute qualité tout en étant conscient des implications environnementales. La Xbox Series X de 2024 est donc un pas en avant vers un avenir plus vert pour l'industrie du jeu vidéo.