Tout ceux qui n'ont pas encore pu gouter à ce RPG de Space Fantasy aux 100 millions de téléchargement pourront enfin le faire dès début 2025, avec la sortie en France d'une édition physique avec un blu-ray, avec une boite et avec une jaquette pour le jeu.

posted the 10/07/2024 at 11:27 PM by suzukube