Comme le rapporte l'agence de presse Yonhap, le gouvernement a dévoilé mercredi son plan quinquennal qui vise à réduire sa dépendance à l'égard des plateformes mobiles et en ligne et à stimuler les ventes de consoles.Les consoles représentent actuellement 28 % de l'industrie mondiale des jeux, mais la part de la Corée sur ce marché n'est que de 1,5 %, selon le ministère. À titre de comparaison, le ministère indique que 40 % des joueurs en Amérique du Nord et en Europe jouent sur des consoles.Les données les plus récentes sur les ventes annuelles montrent que les joueurs coréens ont dépensé 22,2 billions de wons (16,04 milliards de dollars) en jeux vidéo, ce qui fait du pays le quatrième plus grand marché au monde.Le ministère a déclaré qu'il aiderait les développeurs locaux à travailler avec des entreprises telles que Microsoft, Sony et Nintendo pour développer de futurs titres au cours des cinq prochaines années, et qu'il soutiendrait les studios indépendants.En novembre dernier, Niko Partners a indiqué que le marché coréen des jeux sur PC représentait 55 % des recettes de l'Asie de l'Est. Il a prédit que les marchés des jeux PC et mobiles de l'Asie de l'Est pourraient atteindre 30,8 milliards de dollars d'ici 2027.Après Lies of P et Stellar Blade, et les futurs sorties comme Crimson Desert, la Corée semble bien parti pour infiltrer avec succès le monde des consoles.