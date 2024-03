Je ne les trouve pas honnête, pourquoi ?Pourquoi ce site s'évertue à comparer des jeux console à des processeurs puissants et récents 7800X3D (450 euros), des GPU RTX 4800 (1400 euros), en utilisant le Vertical Syncdonc volontairement locké à 60 FPS (carton rouge) ?De plus, je m'interroge quand ils osent comparer des processeurs sortis en 2023 opposant une techno embarquée console sortie en 2019.Résultat : depuis l'arrivée de la PS4, les joueurs console ignorants le monde des composants PC pensent que leurs consoles à 600 euros rivalisent et sont capables de faire du natif 1440p voire 4k.De plus, ces sites sponsorisés ne montrent jamais leurs vraies configs de tests (moniteurs, TVs, setups PC, consoles).J'ai constaté qu'il n'y a quasiment jamais de différences à l'image entre des jeux PC sur des setups haut de gamme, et sur les consoles.Le mieux aurait été d'utiliser des configs PC entre 2017 et 2019 ; i5 8500k + GTX 1660 - RTX 2050 voire la toujours très véloce GTX 1080 comme références.Synthèse :C'est de la malhonnêteté.