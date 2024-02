Ce n'est pas une premiere et c'est via l'utilisateur de Twitter "Zakogdo" qu'ont découvre que la traduction anglaise de Unicorn Overlord (sur laquelle est basée la FR) prend d’énormes libertés par rapport au script originale, allongeant les phrases et en modifiant/inventant des choses.Yasumi Matsuno a d'ailleurs profité de ce tweet pour rappeler que la traduction de Final Fantasy Tatics sur PS1 avait été mauvaise et au combien celle de Vagrant Story, FFXII et Tactics Ogre avait été de haute qualité grâce a Alexander O. Smith.Pour voir tout le thread: https://twitter.com/zakogdo/status/1761625443810385991 Et parce que la musique va être un bijou: