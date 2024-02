Pour ma part, c'est days one! J'ai bien l'impression que je vais encore passer 100h sur ce jeu. Déjà que j'ai persona 3 reload et FF7. Le jeu a l'air riche et j'ai l'impression qu'il a beaucoup de possibilité à nous offrir et qu'il va falloir bien réglé nos compétences, nos unités dans les batailles. Un mélange avec suikodden où va aller recruter nos unités et tout. La DA est magnifique, je sais pas si c'est parce que j'ai changé de console. Mais ouais la démo m'a convaincu!