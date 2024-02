Éditeur : Atlus

Développeur : Vanillaware

Genre : RPG/Stratégie

Prévu sur PS5/PS4/XSX/Switch

Date de sortie : 8 Mars 2024

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol.

L'histoire se déroule sur le continent de Fevrith, une terre abritant cinq nations. Après que le général Valmore de Cornia se soit révolté contre la famille royale de son pays, il déclenche une guerre qui déchirera bientôt le continent tout entier. Alain, prince de Cornia, s'enfuit de chez lui lors de ce soulèvement et est choisi pour diriger l'Armée de Libération. Le légendaire Anneau de la Licorne en main, Alain hisse le drapeau de la rébellion pour conduire son peuple vers la liberté.Quelques protagonistes :Travis : Un espion qui a rejoint les rangs de l’armée libératrice cornienne après avoir travaillé en solo toute sa vieYana : Une sorcière vivant dans les marais qui a survécu à une attaque contre ses pairsClive : Chevalier de l’ancien royaume de Cornia, décrit comme brave et intelligentChloé : Disciple de Joseph, un chevalier vétéran, qui est aussi une amie du prince Alain de l’armée libératriceHodrick : Ancien garde du coup de la reine Ilénia de CorniaMélisandre : Cheffe du clan Meillet de Cornia-Traversez un monde, assemblez des unités et dirigez-les dans des batailles.-Accomplissez des actes héroïques et gagnez en renommée dans les cinq nations.-Menez une grande armée avec plus de 60 personnages uniques.