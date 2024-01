Je sais que comme souvent, je vais aborder un sujet qui fache, mais la Dreamcast ne serait elle pas extrêmement surestimé par ses possesseurs?



J'ai beau être un très gros fan de Sega, j'ai tardé à prendre la Dreamcast à l'epoque pour un certain nombre de raisons et je la trouve encore maintenant decevante, bien plus que la Saturn.





1.Le Online



Déjà quand je l'ai acheté, le online sur la machine a été une très grosse deception et limite de la publicité mensongère à mes yeux.



Une grosse partie de la promo de la console reposait sur son online, mais non seulement les jeux profitant du online sont arrivés tard (decembre 2000 avec Quake 3), n'est utile que sur très peu de jeux mais en plus de façon totalement dépassé pour tout ceux ayant un PC.

En effet, fin 2000 debut 2001, ça faisait plus d'un an que les PCistes profitaient de forfaits entre 20 et 50 heures que la dreamcast ne permettait pas d'utiliser en nous faisant payer l'internet 3 à 5 fois plus cher en plus de notre forfait.

Autant dire que quand j'ai prit la console pour PSO au printemps 2001, mes parents ne m'ont jamais laissé utiliser l'internet de la dreamcast, surtout que 3 mois plus tard on était en illimité sur PC.

Et la possibilité d'utiliser son forfait est arrivée bien trop tard (en fevrier 2002) et en plus demande de soit acheter PSOv2, soit d'envoyer un mail en anglais à Sega UK, pas très pratique.

Bref l'internet de la dreamcast est pour moi un gadget hors de prix comparable à Kinect.



2.La Ludothèque

Après, la Ludothèque, si la console a bien sur des perles, j'ai toujours trouvé sa ludothèque très defaillante à plusieurs niveaux:



Le manque de variété:

-Si la console a énormément de jeux d'arcade et de sports, les RPG et les jeux de plateformes qui étaient à l'époque dans leur age d'or sont très peu représentés.

Les RPG sont plus ou moins limités à Grandia 2(qui est très inférieur au 1), Skies of Arcadia et PSO (et Sakura wars 3 si on rajoute les jeux jap)

Et les jeux de Plateforme, eux se limitent aux 2 Sonic et à Rayman 2.

Les FPS eux aussi sont très peu nombreux (Quake 3 et Unreal Tournament)

Et je parle même pas des Point n Click juste totalement absent.

et à côté de ça, il y a trop de jeux de Sport surement pour plaire au public américain qui avait boudé la Saturn.

L'absence de RPG est la raison première qui fait que j'ai tardé à acheté la console.



Le cross gen trop présent:

C'est réellement avec la Dreamcast qu'on a commencé à avoir du cross gen sur console, un grand nombre de jeux Dreamcast étaient déjà sur PSX et N64, parfois depuis plusieurs mois ou années (les tomb raider, Soul Reaver, Rayman 2, Dino Crisis, Resident evil 1& 2, Alone in the Dark...), c'est la seconde raison qui m'a fait tarder à acheter la console, je pouvait jouer à beaucoup des gros jeux de la machine sur mes consoles.



une generation d'arcade ayant beaucoup de suite decevantes et commençant le déclin du genre:

Si sur la Dreamcast Crazy Taxi, Soul Calibur, DOA 2 et Jet set radio sont cultes, la dreamcast c'est aussi enorment de suite de jeu d'arcade qui ont deçus et qui ont été oubliés.

Sega Rally 2 est bien moins bon que le premier, Daytona 2001 a deçu, tout le monde a oublié Fighting Vipers 2 et VF3 est le moins apprecié des Virtua Fighter et est beaucoup moins culte que le 2.



3.Une technique au final pas si ouf que ça:

C'est en partie car j'ai eu la console tard, mais en dehors de Shenmue, je ne me suis pas vraiment pris de grosses baffes visuelles sur Dreamcast.

Les fans de la consoles diront qu'elle rivalise voire surpasse la PS2, mais ce sont sur des jeux sorti au tout début de la vie de la PS2 alors qu'ils était sorti sur une Dreamcast qui avait eu 1 an et demi à 2 ans de maitrise.

De plus même la Gamecube a eu du mal sur les portages Dreamcast (les Sonic adventure et Skies of Arcadia moins beau que sur Dreamcast) alors qu'elle est bien plus puissante que les 2 machines.

La PS2 a très vite montré des jeux surpassant tout ce qu'on a vu sur Dreamcast (Zone of the Ender, FFX, MGS2, Devil may Cry, GT3, GTA3).

Et si on peut arguer que la Dreamcast n'a pas été exploité à 100%, ben la réalité c'est qu'on en est pas loin.

La Dreamcast ne peut pas afficher plus de 6 millions de polygones à l'écran, hors DOA2 atteint cette limite, le jeu est donc (du moins pour un jeu de combat), la limite graphique de la console.

La PS2 dès 2002 tourne en moyenne à 7 millions de Polygones avec des pointes à 12 (et en fin de vie en moyenne à 10/12 avec des pointes à 17) et est donc largement devant la Dreamcast.

Des develloppeurs ayant touché les 2 machines ont affirmé que GTA3 ou MGS2 seraient justes impossible à faire sur Dreamcast.

La réalité, c'est que Sega, pour avoir une console pas chère et facile à programmer et develloppé rapidement a en fait conçu un hardware non conçu pour durer qui n'aurait de toute façon pas put faire tourner les jeux video sorti en 2002/2003.

Et l'affichage en 480p de la console contre le 480i de la PS2 était comme le online de la console une fonctionnalité gadget.

La console était fourni avec un cable peritel ne gérant pas plus que le 480i et de toute façon, la majorité des joueurs console jouaient sur TV (donc sans port VGA), Soyons francs, les joueurs achetant le cable necessaire et branchant leur console sur un écran d'ordinateur étaient une minorité.