Konami sortira une compile qui reprendra les 3 opus de la série (oui car l'opus PS360 n'existe pas) a savoir:Rocket Knight Adventures (MD), Sparkster: Rocket Knight Adventures 2 (MD) et Sparkster (SNES).Pas encore de date.Une version boite sortira aux US via LRG qui est au passage le développeur de la compile via leur Carbon Engine.