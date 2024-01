Pour bien commencer l'annéeComme d’hab ce ne sont pas des daubes, mais des déceptions auquel je ne retoucherais probablement jamais.Après l’excellent opus 3D sorti l’année dernière, l’annonce du remake de ce Kirby sorti sur Wii fut une bonne nouvelle d’autant plus qu’il est souvent cité parmi les meilleures de la saga… ouais bah quel ennui, mais quel ennui. Mou, level design sans aucune recherche, DA quelconque en dehors du monde a la Jack & le Haricot Magique.Je ne retiens qu’une chose: Le boss de fin de l’épilogue qui proposait enfin un peu de challenge avec en plus une musique épique.J’ai adoré la première moitié du jeu et puis il a doucement commencé a me tomber des mains. On fait tout le temps les deux mêmes choses en boucle a balancer ses Pikmin partout soit pour buter, soit pour ramasser des objets. Les mini-donjons se suivent et se ressemblent en dehors de 2/3 comme celui avec le « Nemesis » qui nous colle au cul, les combats en ecran scindé contre notre rival c'est chiant et on y voit rien tellement c'est un bordel dans les derniers (heureusement on peut skipper), et pour finir le jeu se termine sur un boss de fin a peine digne d’un premier boss de Mario 3D. Bref trop redondant dans le mauvais sens pour moi.On me l’avait vendu comme le meilleur épisode de la saga et au final ça sera celui que j’ai fait qui m’aura le moins plus. Scenario vu et revu qui tient sur deux lignes, du mashing de boutons dignes d’un jeu smartphone et pratiquement aucune annexe. Même si les perso sont plutôt attachants je préfère retourner sur le 4 et le 6 (voir ptete même le 5, oui je sais).Challenge proche du néant au point d'enchainer les niveaux en mode pilote automatique sans réfléchir, passages en "mode prodige" qui te réveillent aussi rapidement qu’ils te rendorment tellement ils sont ultra cours, aucun niveau vraiment marquant et des boss qui se ressemblent tous (enfin quand Nintendo daigne en faire un). Si ça c’est le renouveau des Mario 2D j’ose pas imaginer la gueule qu'avait les New Super Mario Bros… Donkey Kong Tropical Freeze aura dans quelques semaines 10 ans et il lui refait le fion 100 fois (et encore je dis ça mais j'ai re-fini Donkey Kong Country 2 ya quelques jours, je vais rester poli).Six longues années d’attentes pour avoir la même map avec quelques ilots dans le ciel alors que c’était le truc survendu dans les trailers et une map souterraine vide (Elden Ring rigole fort). Des sanctuaires qui tournent vite en rond en plus d’être souvent cassables, une narration toujours aux abonnés absents et quand il y en a c’est souvent ridicule (olala ya de la boue partout dans le royaume Zora et de la neige dans le royaume des piafs) et tout un aspect lego qui pour moi n’avait rien a faire là.TOTK n’est clairement pas ce que j’attendais de la suite de l’un des plus grands jeux de ces 10 dernières années, ce fut une véritable désillusion. Néanmoins les donjons relèvent le niveaux de ceux de BOTW (tout en restant globalement inférieurs a ceux des autres opus 3D), le prélude est sympa et la fin est jolie, c’est déjà ça de pris.