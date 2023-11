C'est la meilleure semaine pour la PlayStation 5 en Espagne depuis son lancement (elle a réussi à en vendre 48 000 sa sa sortie, et depuis, son meilleur score a été la semaine 51 de 2021, où elle a atteint 22 500) et au passage la console vient de depasser le million dans le pays.Mais le plus etonnant c'est que le PS Portal s'est mieux vendu que les Xbox Series combinés. A voir sur la longueur, le PSVR2 s'etant vendu a 8000 exemplaires a sa sortie avant de vite disparaitre.