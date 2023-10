J'ai été à Carrefour pour acheter un peu de thé, des sushis ainsi que du vin blanc et que ne fut mon choc en arrivant au rayon jeu vidéo !Après des semaines de soldes sur les jeux (j'ai même acheté un Riders Republic à 5€), les jeux Xbox ont tout simplement disparu de la grande surface !Peu de chance de les voir revenir (d'autant que les Xbox Series X se cumulent en rayon, les Series S faisant leurs petites rotations), surtout que du côté de la PS5... Les soldes font également leur apparition (avec un succès mitigé niveau consommateur, personne ne semble vouloir d'un Ratchet & Clank ou GT7 à 15 € quand même).Sommes nous, sur notre petit bout de Terre française au milieu de la mer des Caraïbes, les précurseurs d'un futur mouvement inévitable ? Seul l'avenir nous le dira - de mon côté, ça m'a fait un petit pincement au coeur de ne voir plus aucune boite verte en rayon.Sinon j'ai acheté Lapins Crétins Party of Legends, j'espère que c'est bien.

posted the 10/31/2023 at 04:35 AM by suzukube