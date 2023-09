En effet on apprend aujourd'hui que le Playstation Portal, cette manette écran qui permet de jouer a la PS5 que votre meuf, gosse ou daronne, regarde la TV, est deja sold out sur la plupart des grandes enseignes japonaises. Genki_JPN sur Twitter indique qu'il a fallu environ 12 heures pour que les précommandes soient écoulées, tout en soulignant que les scalpers restent un problème important sur le marché japonais, et que nous ne savons pas non plus combien d'unités ont été allouées aux détaillants japonais.De plus il est de meme sur Amazon US ou le produit, deuxieme des ventes PS5, est desormais Out of Stock.Le Playstation Portal sortira le 15 Novembre chez nous au prix de 219,99 euros et est desormais dispo en preco chez certains revendeurs comme Micromania.