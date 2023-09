Questionné sur le sujet du prix duGame Pass par le média japonais Game Watch, Phil Spencer confirme qu’une nouvelle hausse de prix va arriver.: En tant qu’utilisateur du Xbox Game Pass, je pense qu’il s’agit d’un très bon service d’abonnement dans l’ensemble, mais en tant qu’utilisateur, j’ai peur de l’augmentation des prix. Les futures augmentations de prix sont-elles inévitables ou non ? J’aimerais savoir ce que vous pensez des prix.Merci de le dire. Tout d’abord, nous voulons toujours donner aux gens le choix dans la façon dont ils construisent leur bibliothèque. Ils peuvent s’abonner au Game Pass et jouer, ou ils peuvent acheter le jeu.Avec des millions d’utilisateurs actuellement abonnés au Xbox Game Pass, dont beaucoup sont heureux de l’utiliser, je pense qu’il est inévitable que le prix augmente à l’avenir, même s’il est indispensable que nous offrions plus de valeur que cela. Nous avons augmenté les prix une fois récemment, mais la décision a été prise après mûre réflexion. Nous pensons qu’il est important de fournir des services dont la valeur est reconnue comme suffisante, même si nous devons augmenter les prix.

Who likes this ?

posted the 09/24/2023 at 11:05 AM by guiguif