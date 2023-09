On commence a connaitre la chanson avec Microsoft, mais malheureusement une fois n'est pas coutume leur dernier jeu ne sera pas complet sur le Blu-Ray si vous décidez de l'acheter en édition physique et il faudra impérativement télécharger une partie du contenu pour dépasser l’écran titre.En gros seulement 46gigas de données seront présents sur le disque et 61gigas seront obligatoire à télécharger.