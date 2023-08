Le test de Suzukube

Vous avez sans doute vu passer cette daube appelée "The Last Hope: Dead Zone Survival", et bien le jeu a tout simplement sauté de l'Eshop sur demande de Sony et les trailesr officiels ont été supprimés de Youtube (meme si il en reste encore quelques uns).Si vous avez acheté le jeu sur votre Switch, elle vaudra peut-être bientôt de l'or, vive le demat.