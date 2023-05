Enfin de manière non légale.C'est là qu'intervient les developpeurs d'iVRy, une application Steam qui vous permet de forcer l'utilisation de divers casques VR dans d'autres programmes, y compris le premier PSVR, votre smartphone, et plus encore.Un fil de discussion NeoGAF a révélé que les outils d'authentification du matériel pour le PSVR2 avaient été complètement piratés. Cela signifie que le PSVR2 peut maintenant être utilisé sur PC, bien qu'il y ait quelques obstacles à franchir. iVRy a posté un tweet montrant un petit message “PSVR2 Authenticated !”, mais a noté qu'ils ne pouvaient pas révéler comment ils en étaient arrivés là, car Sony serait dans son droit légal de les traquer.L'équipe iVRy a également indiqué que si le cryptage a été brisé, il faudra un certain temps pour créer un pilote matériel qui permettra au PSVR2 de fonctionner rétroactivement avec des titres VR en dehors de la PS5 de manière native. Ce processus est complexe, c’est pourquoi il faudra se montrer patients. Les commentaires de l'équipe suggèrent que si la compatibilité matérielle est possible, il faudra un certain temps pour la comprendre et la mettre en œuvre.