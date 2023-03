L'acteur connu pour ses roles de Cedric Daniels dans The Wire, Charon dans John Wick, Wesker dans la serie Resident Evil de Netflix, Sylens dans Horizon Zero Dawn/Forbidden West ou encore Zavala dans Destiny est mort aujourd'hui a l'age de 60 ans.

posted the 03/17/2023 at 07:30 PM by guiguif