Une option de veille « heures actives » sera également déployée sur les Xbox Series X, Series S et One. Celle-ci permet à votre console de s’éteindre automatiquement durant les heures où vous ne l’utilisez pas, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie. Il est bien possible de programmer manuellement les heures d’extinction. Mais en activant cette option, la console se base sur vos habitudes pour déterminer l’heure à laquelle elle doit s’éteindre.

L’autre ajout concerne une nouvelle option d’arrêt, toujours à des fins d’économie d’énergie. Elle serait moins énergivore que le mode veille, car cette option consommerait 20 fois moins d’énergie. Elle permettrait aussi la mise à jour de la console et des jeux pendant la nuit.

Non content d'avoir créé la New Gen la plus économe en énergie, Microsoft vous proposera une nouvelle option d'économie d'énergie qui vous permettra de programmer des plages où votre console sera éteinte, pour mieux respecter l'environnement !