Fantavision 202X



Nous connaissons le prix du PSVR 2 (599€ ou Bunddle PSVR2 + Le jeu Horizon Call of the Mountain 649€), la date 22 Février 2023 et la liste des jeux de lancement :-After The Fall-Cities VR : Enhanced Edition-Cosmonious High-CROSSFIRE : Sierra Squad-The Dark Pictures: Switchback VR-Hello Neighbor VR : Search and Rescue-Jurassic World Aftermath Collection-The Light Brigade-Pistol Whip-Tentacular-Zenith : The Last City-Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition-Altair Breaker-X8-Kayak VR : Mirage-Moss and Moss: Book II-Resident Evil Village-The Tale of Onogoro-Kizuna AI – Touch the Beat !-Fantavision 202X