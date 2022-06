Presenté le mois dernier avec ses 11 premiers jeux, la Mega Drive Mini a refait parlé d'elle aujourd'hui avec l'annonce de 11 nouveaux jeux sur les 50 prévus:After Burner IIColumns III: Revenge of ColumnsMegapanelNadia: The Secret of Blue WaterOut RunPuzzle & Action: Ichidant-RSplatterhouse 2Star MobileNight StrikerThe Ninja WarriorsStarbladeSi vous n'avez jamais entendu parlé de Star Mobile, c'est normal, malgré qu'il fut terminé il n'est jamais à l'epoque.Il est néanmoins sorti sur PC Engine.Sega a aussi annoncé le CyberStick.