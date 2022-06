Cité par certains comme un tueur de Pokémon Arceus, auquel il est supérieur techniquement, Palworld s'est encore dévoilé lors du Future Games Show !Ses musiques, ses graphismes et ses montres suffiront-ils à faire oublier aux joueurs Pokémon ? Pas si sûr, quand on voit la difficulté de TemTem de gagner en visibilité...Mais le jeu devrait au moins convenir aux joueurs frustrés du travail de GameFreaks, qui devrait continuer sur sa lancée avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ( que j'attends avec impatience de mon côté, ça oui) !

Who likes this ?

posted the 06/12/2022 at 01:14 AM by suzukube