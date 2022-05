En général lorsque le Game Pass fait parler de lui c'est soit parce qu'il a un gros jeu qui sort dessus, soit qu'un influenceur lui fait de la pub gratuite, mais ces derniers jours le service de jeux à la demande de Microsoft a commencé à faire parler de lui pour une autre raison: Les joueurs disent qu'ils se désabonnent, pour l'instant.

Ceci est dû en grande partie au fait que les abonnés affirment que le Game Pass ne répond plus a leurs besoins.



Au début du mois Bethesda qui fait désormais officiellement partie des studios Xbox a retardé ses deux jeux majeurs à venir: Starfield et Redfall. Ces derniers devaient être lancés Day One sur le Game Pass cette année, mais ils ne sortiront finalement pas avant la première moitié de 2023.



"Le service est génial mais il n'y a pas d'exclusivités AAA pour me contraindre à rester" a déclaré Tony Polanco rédacteur de Tom's Guide.

"Je reviendrai quand les titres commenceront à tomber" balance Gene Park, journaliste au Washington Post, soulignant que ces derniers mois le seul jeu du service dont il s'est prévalu est Trek to Yomi.

D'autres membres se sont plaints de devoir payer d'avance pour des mois voir des années de Game Pass, tandis que d'autres l'ont comparé défavorablement à la refonte prochaine de PS Plus.



Il est difficile de savoir si ces plaintes ont un impact tangible sur le nombre d'abonnements au Game Pass, Microsoft ne rendant pas ces chiffres publics et les représentants de la société n'ont pas voulu répondre a Kotaku.

Mais une baisse d'intérêt était dans une certaine mesure inévitable. Ces dernières années, Xbox a profité de la vague de sympathie générée par le Game Pass qui a continuellement mis à disposition sur son service certains des plus grands AAA, dont des jeux maisons comme Halo Infinite, et à ces jeux vient s'ajouter un flux régulier de titres indés qui bénéficient de l'effet marketing de leur présence sur le service. Ce mélange a entraîné une augmentation significative des abonnements en 2020 et 2021, mais près de six mois après le début de l'année 2022, bien qu'il y ai eu quelques pepites comme Tunic, le Game Pass n'a pas encore proposé de jeux poussant les gens a rester.



Cela dit il est presque certain que le service va encore s'améliorer. Lors de sa conférence de 2021, Xbox a annoncé plus de 20 jeux prévus dans le Game Pass. Certains d'entre eux sont déjà sortis, mais beaucoup d'entre eux comme Somerville ou Atomic Heart n'ont pas encore de date de sortie.