S'exprimant dans une nouvelle interview avec IGN Japan (traduit par VGC), le président de Platinum Atsushi Inaba et le vice-président Hideki Kamiya ont pour la première fois exprimé leur intérêt à ouvrir la conversation avec Microsoft pour reprendre le développement du jeu:"Kamiya a toujours voulu faire Scalebound. Nous aimerions donc avoir une discussion appropriée avec Microsoft" déclare Inaba. Kamiya qui était le directeur de Scalebound ajoute: " Nous avons beaucoup travaillé dessus et cela ne sert à rien que Microsoft laisse le jeu en plan, donc nous aimerions faire quelque chose à ce sujet (rires). Phil ! Faisons le ensemble!"Xbox et PlatinumGames ont déjà donné des explications sur ce qui s'etait passé avec Scalebound, mais ces derniers mois, Kamiya a décidé d'assumer l'entière responsabilité de l'éventuelle annulation du projet.Dans une vidéo sur la chaîne YouTube Cutscenes publiée en novembre, Kamiya a expliqué comment Scalebound est né et pourquoi il a finalement été abandonné:"J'adore les mondes fantastiques depuis que je suis enfant. J'ai toujours voulu faire quelque chose autour de ce thème. C'est ainsi que j'ai pensé à un monde tournant autour d'un jeune homme combattant avec un dragon. Cependant, c'était un gros défi pour PlatinumGames. Nous travaillions dans un environnement auquel nous n'étions pas habitués. Nous développions sur l'Unreal Engine, il nous manquait également le savoir-faire nécessaire pour construire un jeu basé sur des fonctionnalités en ligne. Les obstacles que nous avons dû surmonter étaient très importants. Nous n'étions pas assez expérimentés et ne pouvions pas franchir ce mur ce qui a finalement conduit à ce qui s'est passé.""Je suis désolé pour les joueurs qui l'attendaient avec impatience et surtout je suis désolé pour Microsoft qui nous avait fait confiance en tant que partenaire commercial. Je tiens à m'excuser à la fois en tant que créateur et en tant que membre de PlatinumGames, et je dis vouloir parler à Xbox de Scalebound: Phil, allons-y !"